Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 марта 2025 года

В частности, могут подрасти цены на картофель, который в феврале уже подорожал до 56,51 рубля. По оценкам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, по сравнению с январем цена на картошку выросла на 15,2%.
Для недопущения более существенного роста цен на картофель Россельхознадзор провел переговоры с представителями ЮАР в Москве о возможности поставок картофеля в Россию.
Также не исключено, что подорожает и морковь. А вот рост цен на растительное масло маловероятен, даже несмотря на снижение запасов масличных культур — на конец января они составили 4,7 млн тонн, что на 3,3% ниже, чем годом ранее.
Есть, по мнению Лебединской, и небольшой потенциал роста цен на свежие огурцы (до 5−7%) ввиду сезонности этого овоща.
«В целом, это свойственно продуктам, которые в зимний период завозятся из-за рубежа либо требуют особых тепличных условий. Впрочем, справедливо и обратное — в тёплый сезон эти товары дешевеют», — говорит экономист.
В марте не будут дорожать социально значимые товары, к которым относятся хлеб и хлебобулочные изделия из пшеницы и ржи с 10-дневным сроком годности, куриное яйцо, пастеризованное молоко 2,5%-3,2% жирности, сливочное масло (72,5%), куриное мясо. А если подорожание и произойдет, то оно будет малозаметное, считает Виталий Супруненко, старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета Синергия.
По словам Супруненко, влияние на цену продуктов питания для потребителя в марте будут оказывать несколько факторов, один из которых — изменение перечня социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, для которых могут устанавливаться предельные розничные цены.
Дефицит сырья — еще один из важных факторов, влияющих на цены. В марте цены на кофе и кофейные напитки могут вырасти примерно на 20%. Это случится из-за сухой погоды в регионах, где выращивают кофе, а также в связи с подорожанием арабики и робусты, объясняет Супруненко.
И наконец, неизбежно отразятся на стоимости продуктов питания для потребителей и сезонные логистические затраты. Речь идет о росте цен на топливо и весенней «просушке дорог», предполагающей временное ограничение движения грузового автотранспорта.
Что касается оптимистических прогнозов, то, как отмечает Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», в компании ожидают постепенное замедление инфляции на укреплении курса рубля и замедляющемся спросе в марте до 0.6−0.7% м/м и сохранение годовых темпов роста цен около 10%.
«Укрепление курса рубля окажет благоприятный эффект на импортные фрукты и овощи, часть товаров длительного пользования», — пояснил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».