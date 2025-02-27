Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 марта 2025 года

Дефицит сырья — еще один из важных факторов, влияющих на цены. В марте цены на кофе и кофейные напитки могут вырасти примерно на 20%. Это случится из-за сухой погоды в регионах, где выращивают кофе, а также в связи с подорожанием арабики и робусты, объясняет Супруненко.