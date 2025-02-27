Инвестор предрек резкий рост вывода денег за рубеж россиянами

«Если ситуация не изменится, к 2026 году этот показатель может превысить $40 млрд. Он подчеркнул, что основные причины оттока высокие налоги, дорогие кредиты и нестабильные условия для бизнеса. Высокие налоги — стимул увести капитал туда, где его не обложат такими ставками. Высокий налог не решает проблему — он ее создает. Кредиты в Дубае и Кипре доступны под 5−7%, тогда как в России — 30%. Власти должны создать условия, при которых бизнесу просто невыгодно уходить», — добавил Ходченков.