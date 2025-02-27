Индекс Мосбиржи, отчетности «Сбера» и Ozon: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По рынку акций прокатилась волна распродаж. По итогам торгов в среду, 26 февраля, индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,51%, до 3276 пунктов. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии потерял 0,7%, опустившись до 1201,02 пункта.
Российский индикатор ушел ниже уровня поддержки 3300 пунктов. «В отсутствие позитивных геополитических новостей участники торгов решили зафиксировать часть прибыли на перегретом рынке», — пояснили аналитики «БКС Мир инвестиций».
В середине дня давление на рынок оказало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что заморозка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна из-за положений российской Конституции. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках украинского урегулирования не планирует предлагать ослабление американских санкций против России, а российской стороне придется пойти на уступки, чтобы достичь урегулирования ситуации на Украине.
«Вероятно, инвесторы видят в этих комментариях риск затягивания процесса урегулирования», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
На вечерней сессии снижение на российском рынке ускорилось, инвесторы отреагировали на данные по инфляции.
По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 февраля вырос на 0,23% против 0,17% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,07% против 10% неделей ранее.
«Это больше обычных значений для этого периода и не располагает к смягчению риторики ЦБ. Особенно смущает, что высокая инфляция сохраняется на фоне лучшего месяца для рубля за три года. Вероятно, эффект от его укрепления скажется на индексе потребительских цен чуть позже», — прокомментировал данные Василий Карпунин.
На этом фоне индекс IMOEX2 упал на 2,82%, закрыв торги среды на уровне 3242,03 пункта.
После снятия перекупленности рынок способен возобновить трендовый подъем, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, индекс Мосбиржи уже перепродали, поэтому сегодня вероятен отскок относительно уровней вечерней сессии.
На утренней сессии снижение на рынке продолжилось. На 08:07 мск IMOEX2 терял 0,7%, до 3219,21 пункта.
Отчетность «Сбера»
Сбербанк 27 февраля опубликует финансовую отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год.
В четвертом квартале аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов ожидает сокращения кредитного портфеля банка и падения комиссионного дохода. На этом фоне эксперт прогнозирует снижение чистой прибыли по сравнению с предыдущими двумя кварталами — до ₽380 млрд. «В целом по году результаты будут сильные, а главное стабильные, чем может похвастаться в финансовом секторе сейчас только “Сбер”, — отметил также эксперт.
Старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова оценивает чистую прибыль за четвертый квартал в ₽363 млрд (+0,8% в годовом сопоставлении и −11,8% по сравнению с предыдущим кварталом), а за весь 2024 год — в ₽1590 млрд. Это подразумевает рентабельность капитала в 21% и 23% соответственно, пишет аналитик.
Ольга Найденова также ждет увеличения отчислений в резервы на фоне высоких процентных ставок (+470% по сравнению с тем же периодом 2023 года и +35,8% в квартальном сопоставлении).
В 11:30 мск пройдет телеконференция Сбербанка с участием менеджмента, посвященная финансовым результатам кредитной организации.
«Ключевыми вопросами в ходе телеконференции станут прогнозы Сбербанка в части кредитных убытков при выросших процентных ставках и его способность сохранять чистую процентную маржу на высоком уровне при удорожании фондирования», — полагает Ольга Найденова.
Отчетность Ozon
27 февраля, финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2024 года также представит Ozon.
Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает от компании сильных результатов. По ее прогнозу по итогам 2024 года показатель GMV (оборот, включая услуги) составит ₽2790 млрд при выручке в ₽607 млрд и скорректированной EBITDA свыше ₽11 млрд.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин по итогам четвертого квартала прогнозирует рост оборота (GMV) на 48,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до ₽932 млрд, благодаря улучшению всех основных операционных показателей. Однако по сравнению с третьим кварталом эксперт ждет замедления темпов роста на фоне эффекта высокой базы сравнения.
В «Велес Капитале» ожидают роста выручки на 51,3%, до ₽193,6 млрд, а также значительного увеличения EBITDA — до ₽3,8 млрд против ₽87 млн годом ранее.
«Мы полагаем, что Ozon удалось достигнуть заявленных ранее целей 2024 года: рост оборота на 60−70% в годовом сопоставлении и положительный показатель EBITDA. Наша текущая рекомендация для расписок Ozon — “покупать” с целевой ценой ₽5021 за бумагу», — заключил Артем Михайлин.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽88,49, продать — по ₽88,21;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,99, продать — по ₽86,55.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 95,49, продать — по 94,21;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 95,75, продать — по 93,25.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽12,49, продать — по ₽12,41;
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽12,63, продать — по ₽12,4.
Корпоративные события
«РусГидро»: отчетность по РСБУ за 2024 год.
IVA Technologies: операционные результаты за 2024 год.
Fix Price: финансовая отчетность по МСФО за 2024 год.
ОАК: общее собрание акционеров. В повестке вопрос допэмиссии.
Другие важные события
Мосбиржа с 27 февраля допустит акции «Элемента» к торгам на утренней сессии.
Ежегодная встреча банков с руководством Банка России. В пленарной сессии примет участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Истекает срок лицензии OFAC США на сворачивание операций с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом».
Еврозона: индекс делового климата в феврале — 13:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий в феврале — 13:00 мск.
Еврозона: публикация протокола заседания ЕЦБ — 15:30 мск.
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
США: ВВП за четвертый квартал — 16:30 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.
США: незавершенные продажи домов за январь — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3 276 (-1,51%).
Индекс РТС: 1 201,02 (-0,7%).
S&P 500: 5956,06 (+0,01%).
Dow Jones Industrial Average: 43 433,12 (-0,43%).
NASDAQ Composite: 19 075,26 (+0,26%).