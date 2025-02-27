Индекс Мосбиржи, отчетности «Сбера» и Ozon: дайджест инвестора

«Это больше обычных значений для этого периода и не располагает к смягчению риторики ЦБ. Особенно смущает, что высокая инфляция сохраняется на фоне лучшего месяца для рубля за три года. Вероятно, эффект от его укрепления скажется на индексе потребительских цен чуть позже», — прокомментировал данные Василий Карпунин.