Греф: Сбер исходит из сценария с ужесточением санкций

Сбер исходит из сценария, что санкции против России не снимут, наоборот, их ужесточат, рассказал Герман Греф во время звонка с инвесторами.
«Все может быть. Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из ситуации, что санкции ужесточат. Поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом», — цитирует РБК слова Грефа.
При этом Сбер оценивает и вариант со снятием санкций.
«Мы видим, что, конечно же, там и дисконты на нефть будут другими совершенно. Понятно, рынок акций по-другому начнет работать. Финансовый рынок, мы увидим большой приток иностранного капитала на рынок. Понятно, что транзакционные издержки все упадут, упрощение расчетов произойдет», — рассказал банкир.
Накануне портал Defensemirror.com сообщил, что Южная Корея снимет санкции на экспорт медицинского оборудования в Россию 28 февраля, став первой страной, которая смягчит торговые ограничения с начала их введения Западом.
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