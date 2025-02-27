Финансист объяснила, как «пропажа» золотых резервов США повлияет на мир

По ее словам, если информация о «пропаже» золотого резерва подтвердится, глобальных последствий ждать не стоит, но американская экономика столкнется с серьезными проблемами.
«Прежде всего, такая ситуация подорвет доверие к американскому Минфину и его финансовым отчетам, что может вызвать панику на финансовых рынках. Поскольку золото исторически выполняет роль резервного актива, его отсутствие может негативно сказаться на инвестиционном климате, затруднить доступ к кредитным ресурсам и подорвать репутацию доллара как основной мировой валюты», — сказала Венера Шайдуллина.
Кроме того, отметила эксперт, отсутствие золотого запаса у США может создать нестабильность на рынках, которые традиционно ориентируются на золото как на безопасный актив. Это приведет к увеличению спроса на драгметалл в других странах и, в дальнейшем, повысит его цену и усилит интерес к альтернативным инвестиционным инструментам.
Также есть вероятность, что некоторые государства пересмотрят свои резервы и стратегию накопления золота.
«Шум вокруг проверки хранилища может также оказать влияние на экономику США. Даже сами новости о сомнениях относительно наличия золотых резервов могут вызвать нестабильность на финансовых рынках», — добавила она.
Как пояснила эксперт, если инвесторы начнут опасаться возможных проблем в США, цены на бумаги американских компаний обвалятся, а спрос на более безопасные активы вырастет.
Финансист также отметила возможность создания «эффекта самосбывающегося пророчества» — стоимость золота вырастет из-за ожидания увеличенного спроса. Чем больше растет цена на золото, тем больше людей будет стремиться его купить, тем самым подстегивая новый виток удорожания.
«Даже если золота действительно нет, это не приведет к глобальным катастрофам, тем не менее, для внутренней экономики США это может стать серьезным ударом, который потребует от страны кардинальной переработки своей финансовой политики», — заключила Венера Шайдуллина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».