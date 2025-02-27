Финансист объяснила, как «пропажа» золотых резервов США повлияет на мир

Кроме того, отметила эксперт, отсутствие золотого запаса у США может создать нестабильность на рынках, которые традиционно ориентируются на золото как на безопасный актив. Это приведет к увеличению спроса на драгметалл в других странах и, в дальнейшем, повысит его цену и усилит интерес к альтернативным инвестиционным инструментам.