Эксперт назвал главную причину запрета на экспорт бензина

«И запрет на экспорт непроизводителями вообще может оказаться постоянно продлеваемым, потому что, опять же, государство субсидирует, по сути, цены на внутреннем рынке на топливо. Оно определяет, какую цену примерно хочет видеть на внутреннем рынке, и выплачивает нефтяным компаниям разницу между этими ценами, чтобы для нефтяной компании было абсолютно все равно, куда им поставлять топливо: на внутренний рынок либо на внешний. Это называется демпфирующая надбавка», — добавил Юшков.