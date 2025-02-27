Эксперт назвал главную причину запрета на экспорт бензина

Ранее правительство РФ решило продлить запрет на экспорт топлива с 1 марта по 31 августа 2025 года.
Как отметил Юшков, любые запреты вводятся сейчас именно из-за того, что есть проблемы с ремонтами НПЗ. По его словам, по бензину здесь определенные риски, в стране может возникнуть дефицит.
«Уже на бирже начинает расти цена на топливо, и поэтому государство и вводит ответные меры, ограничивая пока части игроков возможность экспорта», — сказал Юшков.
По его словам, запрет на экспорт топлива касается только компаний, которые его не производят, то есть перекупщиков и трейдеров. Компании, у которых есть нефтеперерабатывающие заводы, могут продолжить экспорт.
«И запрет на экспорт непроизводителями вообще может оказаться постоянно продлеваемым, потому что, опять же, государство субсидирует, по сути, цены на внутреннем рынке на топливо. Оно определяет, какую цену примерно хочет видеть на внутреннем рынке, и выплачивает нефтяным компаниям разницу между этими ценами, чтобы для нефтяной компании было абсолютно все равно, куда им поставлять топливо: на внутренний рынок либо на внешний. Это называется демпфирующая надбавка», — добавил Юшков.
По его словам, если ситуация будет усугубляться, в России введут полный запрет на экспорт бензина.
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