Эксперт научил, как считать налог на вклады в 2025 году

В 2025 году россиянам предстоит уплатить налог с доходов, полученных по вкладам в 2024 году. Как пояснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, при доходе по депозитам в 300 тысяч рублей налог превысит 11 тысяч рублей.
Экономист уточнил, что сумма налога в 2025 году зависит от двух факторов — величины доходов по вкладам и ключевой ставки. При этом сумма, рассчитанная как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки, освобождается от налога на доходы физических лиц (13%).
«Значение ключевой ставки выбирается максимальное из тех, что были на первое число каждого месяца в предыдущем календарном году. Максимальное значение в 2024 году составило 21%. Поэтому доходы, полученные по вкладам, в сумме до 210 тысяч рублей не облагаются налогом на доходы физических лиц. Если доходы по вкладам, например, составили 300 тысяч рублей, то тогда нужно будет уплатить налог с суммы, превышающей 210 тысяч рублей, то есть с 90 тысяч рублей. Налог составит 11,7 тысяч рублей», — пояснил Балынин.
Также он отметил, что гражданам не потребуется подавать налоговые декларации. В личном кабинете налогоплательщика будет отображена сумма налога, и человек получит уведомление. Уплатить налог нужно будет не позднее 1 декабря 2025 года.
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