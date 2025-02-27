Эксперт научил, как считать налог на вклады в 2025 году

«Значение ключевой ставки выбирается максимальное из тех, что были на первое число каждого месяца в предыдущем календарном году. Максимальное значение в 2024 году составило 21%. Поэтому доходы, полученные по вкладам, в сумме до 210 тысяч рублей не облагаются налогом на доходы физических лиц. Если доходы по вкладам, например, составили 300 тысяч рублей, то тогда нужно будет уплатить налог с суммы, превышающей 210 тысяч рублей, то есть с 90 тысяч рублей. Налог составит 11,7 тысяч рублей», — пояснил Балынин.