Экономист назвал оптимальный срок для вложений в золото

«Золото — актив, который столетиями сохраняет свою ценность, и ценность эта только растет. Но многие ли инвесторы рассматривают столетний горизонт инвестирования? Надо понимать, что в зависимости от ситуации в экономике в целом и на финансовом рынке в частности в горизонте нескольких месяцев золото вполне может дешеветь. Поэтому вкладываться в него меньше чем на год-полтора, точно не имеет смысла», — подчеркнул экономист.