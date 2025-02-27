Экономист назвал оптимальный срок для вложений в золото

Россиянам не следует вкладываться в золото на срок менее года-полутора, заявил «Газете.Ru» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.
«Золото — актив, который столетиями сохраняет свою ценность, и ценность эта только растет. Но многие ли инвесторы рассматривают столетний горизонт инвестирования? Надо понимать, что в зависимости от ситуации в экономике в целом и на финансовом рынке в частности в горизонте нескольких месяцев золото вполне может дешеветь. Поэтому вкладываться в него меньше чем на год-полтора, точно не имеет смысла», — подчеркнул экономист.
Эксперт уточнил, что, выбирая золото как вариант вложений, необходимо осознавать, что его стоимость может заметно снизиться. Избежать убытков в подобной ситуации можно будет лишь одним способом — дожидаться разворота ценового тренда, когда золото снова начнет расти в цене.
Скапенкер рекомендовал россиянам открывать обезличенные металлические счета в банках и приобретать на них золото. Однако он напомнил, что подобные счета не подпадают под действие системы страхования вкладов, в связи с чем посоветовал уделить особое внимание выбору надежного банка.
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