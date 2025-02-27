ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,5%

Применительно к 2024 году оценка роста ВВП повышена на 0,5 п.п по сравнению с прогнозом, опубликованным в сентябре прошлого года, до 4,1%. «Ожидается, что реальный рост ВВП замедлится до 1,5% в 2025 и 2026 годах из-за ужесточения денежно-кредитной политики и ограничений по использованию промышленных мощностей», — говорится в документе.