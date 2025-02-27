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ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,5%

Применительно к 2024 году оценка роста ВВП повышена на 0,5 п.п по сравнению с прогнозом, опубликованным в сентябре прошлого года, до 4,1%

Источник: РИА "Новости"

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил неизменным прогноз роста ВВП России по итогам 2025 года, сохранив его на уровне 1,5%. Об этом говорится в докладе банка о состоянии экономики в регионе.

Применительно к 2024 году оценка роста ВВП повышена на 0,5 п.п по сравнению с прогнозом, опубликованным в сентябре прошлого года, до 4,1%. «Ожидается, что реальный рост ВВП замедлится до 1,5% в 2025 и 2026 годах из-за ужесточения денежно-кредитной политики и ограничений по использованию промышленных мощностей», — говорится в документе.

Россия — член ЕБРР с 1992 года. В 2014 году после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США банк приостановил инвестирование в российские проекты.