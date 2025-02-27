ДОМ.РФ промаркирует каждую квартиру в новостройках

«Уникальный ID объекта долевого строительства станет новым революционным шагом в жилищной сфере. Его внедрение обеспечит более качественный и прозрачный обмен информацией в том числе между профессиональными участниками рынка: застройщиками, Росреестром, ипотечными кредиторами и кредиторами проектного финансирования, ДОМ.РФ, государственными и муниципальными органами и т. д. Банки и эскроу-агенты смогут без запроса дополнительных документов у заемщика или застройщика проверить объект и оформить документы на основании информации с портала наш.дом.рф. Также единый идентификатор значительным образом повысит качество аналитики в жилищном строительстве. Будет гораздо проще отслеживать статистику по рынку, так как будут доступны сведения о каждом помещении и сделках с ним на всем жизненном цикле», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.