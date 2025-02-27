ДОМ.РФ промаркирует каждую квартиру в новостройках

Ранее, поясняет пресс-служба ДОМ.РФ, был уже реализовал ряд мер по унификации данных о всех новостройках страны на уровне каждого дома. Внедрение электронных разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, а также их интеграция в процессы публикации проектных деклараций на платформе наш.дом.рф позволили обеспечить прозрачность и преемственность этих данных. Благодаря этому в режиме онлайн пользователи могут отследить каждый введенный в эксплуатацию дом и определить, на основании какого разрешения он строился и в какой проектной декларации учитывались продажи и права дольщиков.
«Следующим этапом повышения прозрачности и безопасности сделок на долевом рынке является внедрение единого идентификационного номера каждого помещения на период строительства: будь то квартира, машино-место или кладовая, — рассказал Александр Лукьянов. — Это индивидуальное, неизменное имя для каждого объекта, по аналогии с кадастровым номером недвижимости. На наш.дом.рф, где по закону хранится информация обо всех объектах жилищного строительства, уже начали присваиваться уникальные номера строящимся помещениям. Эти номера пока доступны застройщикам в их личных кабинетах. В дальнейшем на портале будут опубликованы персональные карточки всех строящихся квартир в стране с присвоенным уникальным номером».
Наличие персонального номера помещения позволит любому желающему быстро проверить характеристики квартиры на портале наш.дом.рф и сравнить их с тем, что содержится в ДДУ. В случае использования идентификатора на маркетплейсах недвижимости пользователям будет проще анализировать и отслеживать изменение цены на один и тот же объект, особенно если он продается по переуступке прав, а не покупается у застройщика.
«Уникальный ID объекта долевого строительства станет новым революционным шагом в жилищной сфере. Его внедрение обеспечит более качественный и прозрачный обмен информацией в том числе между профессиональными участниками рынка: застройщиками, Росреестром, ипотечными кредиторами и кредиторами проектного финансирования, ДОМ.РФ, государственными и муниципальными органами
Внедрение уникального ID может упростить регистрацию ДДУ за счет автоматизации поиска, проверки и заполнения ЕГРН сведениями о квартире. При этом гражданам будет проще проверить факт регистрации прав на конкретное помещение. Все это и повышает доверие к рынку долевого строительства, и минимизирует риски, связанные с недостоверной информацией или мошенничеством.