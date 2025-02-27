Депутат назвал условия для снижения ключевой ставки

«Зависит от того, когда мы увидим устойчивое снижение темпов роста цен и инфляционных ожиданий населения. Сейчас инфляция несколько замедлилась, но остается на высоком уровне. Жесткая политика ЦБ дает свои плоды, плюс сбалансированный федеральный бюджет помогает тормозить цены», — ответил депутат.