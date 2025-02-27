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Депутат назвал условия для снижения ключевой ставки

Траектория снижения ключевой ставки будет зависеть от того, когда будет устойчивое снижение темпов роста цен и инфляционных ожиданий населения, заявил Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В ходе интервью с «Российской газетой» ему задали вопрос, по какой траектории будет в этом году снижаться ключевая ставка.

«Зависит от того, когда мы увидим устойчивое снижение темпов роста цен и инфляционных ожиданий населения. Сейчас инфляция несколько замедлилась, но остается на высоком уровне. Жесткая политика ЦБ дает свои плоды, плюс сбалансированный федеральный бюджет помогает тормозить цены», — ответил депутат.

По мнению Аксакова, самый сложный период уже пройден, дальше ситуация будет улучшаться.

Многое также зависит от политический факторов и курса рубля, добавил парламентарий.