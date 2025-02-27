Депутат назвал условия для снижения ключевой ставки

В ходе интервью с «Российской газетой» ему задали вопрос, по какой траектории будет в этом году снижаться ключевая ставка.
«Зависит от того, когда мы увидим устойчивое снижение темпов роста цен и инфляционных ожиданий населения. Сейчас инфляция несколько замедлилась, но остается на высоком уровне. Жесткая политика ЦБ дает свои плоды, плюс сбалансированный федеральный бюджет помогает тормозить цены», — ответил депутат.
По мнению Аксакова, самый сложный период уже пройден, дальше ситуация будет улучшаться.
Многое также зависит от политический факторов и курса рубля, добавил парламентарий.