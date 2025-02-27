Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2024 году достигла 1,580 трлн рублей

Такая информация представлена в сообщении банка. За IV квартал 2024 года чистая прибыль снизилась на 1,8% и составила 353,1 млрд руб. (в аналогичном периоде 2023 года — 359,7 млрд руб.).
Результаты оказались ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост чистой прибыли по итогам года на 5,3% — до 1 трлн 589,3 млрд руб., а за IV квартал — на 0,7% (до 362,1 млрд руб.).
Рентабельность капитала за весь 2024 год сократилась до 24,0% с 25,3%, а в IV квартале — до 20,6% с 22,9%.
Общие расходы на резервы, включая переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за IV квартал 2024 года составили 135,4 млрд руб., что объясняется в первую очередь созданием резервов по корпоративному кредитному портфелю (в аналогичный период годом ранее этот показатель равнялся 30,1 млрд руб.). За весь 2024 год расходы достигли 413,0 млрд руб., в основном из-за розничного сегмента, что значительно превышает показатель в 265,0 млрд руб. за 2023 год.
Стоимость риска банка за 2024 год выросла до 1,0% (по сравнению с 0,8% годом ранее), а в IV квартале показатель достиг 1,2% (против 0,3% годом ранее). Этот рост банк связывает с дополнительным созданием резервов по корпоративным кредитам. При этом в розничном сегменте стоимость риска в квартале снизилась, чему способствовало сезонное улучшение качества заемщиков.
Чистые процентные доходы Сбербанка в 2024 году увеличились на 17,0%, достигнув 2 трлн 999,6 млрд руб. За IV квартал рост составил 12,0%, при этом показатель достиг 824,4 млрд руб.
Чистая процентная маржа в IV квартале 2024 года выросла до 6,01% по сравнению с 5,86% в III квартале того же года, но снизилась относительно IV квартала 2023 года (6,26%). В целом за год маржа сократилась до 5,90% с 5,98% в 2023 году.
Чистые комиссионные доходы за 2024 год выросли на 10,3%, составив 842,9 млрд руб., а в IV квартале достигли 231,1 млрд руб., увеличившись на 9,8%.
Операционный доход до создания резервов в 2024 году вырос на 10,8%, составив 3 трлн 506,1 млрд руб., а за IV квартал вырос на 9,6% до 883,4 млрд руб. Операционные расходы за год увеличились на 15,0%, достигнув 1 трлн 62,6 млрд руб., а в IV квартале рост составил 5,5%, и затраты составили 308,0 млрд руб. Коэффициент расходов к доходам в IV квартале составил 34,9%, а в целом за год — 30,3%.
Базовый капитал первого уровня за 2024 год увеличился на 5,4%, достигнув 6,43 трлн руб., при этом квартальный рост составил 6,0%. Капитал первого уровня вырос на 5,3%, составив 6,58 трлн руб. (увеличение за квартал на 5,9%), а общий капитал вырос на 5,2% до 6,8 трлн руб. (рост за квартал на 5,8%).
Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня снизились за год на 1,1 п.п., составив 12,1% и 12,4% соответственно. Достаточность общего капитала сократилась на 1,2 п.п., до уровня 12,8%.
Коэффициент достаточности капитала банковской группы (Н20.0) на конец 2024 года восстановился до уровня 13,3%, что является минимально допустимым значением, предусмотренным стратегией для направления 50% чистой прибыли на выплату дивидендов.
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