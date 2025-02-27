Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2024 году достигла 1,580 трлн рублей

Операционный доход до создания резервов в 2024 году вырос на 10,8%, составив 3 трлн 506,1 млрд руб., а за IV квартал вырос на 9,6% до 883,4 млрд руб. Операционные расходы за год увеличились на 15,0%, достигнув 1 трлн 62,6 млрд руб., а в IV квартале рост составил 5,5%, и затраты составили 308,0 млрд руб. Коэффициент расходов к доходам в IV квартале составил 34,9%, а в целом за год — 30,3%.