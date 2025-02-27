«Чек индекс»: красная икра в России подешевела с декабря

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Натуральная красная икра в России подешевела с декабря 2024 года, но подорожала в годовом выражении, свидетельствуют данные аналитического центра «Чек индекс», с которыми ознакомился ТАСС. Количество покупок натуральной продукции за год уменьшилось, а имитированной икры — напротив, выросло.
Аналитический центр «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 65 млн кассовых чеков, с более 1,25 млн онлайн-касс в России) проанализировал данные по продажам икры в сетевой и несетевой рознице РФ за периоды с 1 января по 25 февраля 2024 года и 2025 года.
По данным исследования, медианная цена за 1 кг натуральной красной икры составила 8,985 тыс. рублей — это на 29% выше, чем в прошлом году, но на 10% ниже, чем в декабре 2024 года. При этом число покупок снизилось за год на 15%.
Эксперты отмечают, что натуральную красную икру чаще всего покупают в объемах 250−300 г, поэтому средний чек покупки сейчас находится на уровне 2,96 тыс. рублей (на 23% выше уровня прошлого года). Медианная цена за упаковку имитированной красной икры составляет 511 рублей — это на 13% выше, чем в прошлом году, и на 2% выше, чем в декабре. Число покупок выросло за год на 8%.
«После закономерного пика розничных цен на красную икру под Новый год, сезонный ценовой фактор сгладился, стоимость возвращается к равновесным значениям. Тому способствует в том числе снижение спроса, большой запас товара на складах и уменьшение оптовых цен», — указывают эксперты центра «Чек индекс».
Аналитики также оценили средний чек трат на банку икры в совокупности с расходами на минимальный блинный набор продуктов по «быстрому» рецепту (149 рублей): условный «индекс блинов с икрой» составит 3,109 тыс. рублей, что на 23% выше уровня прошлого года. В свою очередь «индекс блинов со сгущенкой» составит 293 рубля (на 10% выше) при цене банки сгущенного молока в 144 рубля (на 11% выше уровня прошлого года).