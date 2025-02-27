«Чек индекс»: красная икра в России подешевела с декабря

Эксперты отмечают, что натуральную красную икру чаще всего покупают в объемах 250−300 г, поэтому средний чек покупки сейчас находится на уровне 2,96 тыс. рублей (на 23% выше уровня прошлого года). Медианная цена за упаковку имитированной красной икры составляет 511 рублей — это на 13% выше, чем в прошлом году, и на 2% выше, чем в декабре. Число покупок выросло за год на 8%.