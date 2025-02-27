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ЦБ назвал ключевую ставку в 21% инструментом для достижения цели по инфляции в 4%

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция в стране снизится до 7 — 8% в текущем 2025 году, а к таргету в 4% — вернется в следующем 2026 году.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Уровень ключевой ставки в 21% годовых, на котором этот показатель находится сейчас, необходим для замедления инфляции в стране и достижения таргета в 4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи руководства регулятора с Ассоциацией банков России.

«Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и начала снижаться до нашей цели — 4%», — отметила глава ЦБ.

Согласно прогнозам регулятора, годовая инфляция в стране в 2025 году снизится до 7−8%, а в следующем 2026-м — вернется к 4%. По словам Набиуллиной, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет постепенно снижаться.

Напомним, что на заседании совета директоров Банка России 14 февраля было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, регулятор также оценит целесообразность ее повышения на ближайшем заседании, которое намечено на 21 марта.