ЦБ назвал ключевую ставку в 21% инструментом для достижения цели по инфляции в 4%

Уровень ключевой ставки в 21% годовых, на котором этот показатель находится сейчас, необходим для замедления инфляции в стране и достижения таргета в 4%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе встречи руководства регулятора с Ассоциацией банков России.
«Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться и начала снижаться до нашей цели — 4%», — отметила глава ЦБ.
Согласно прогнозам регулятора, годовая инфляция в стране в 2025 году снизится до 7−8%, а в следующем 2026-м — вернется к 4%. По словам Набиуллиной, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет постепенно снижаться.
Напомним, что на заседании совета директоров Банка России 14 февраля было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, регулятор также оценит целесообразность ее повышения на ближайшем заседании, которое намечено на 21 марта.