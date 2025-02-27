ЦБ фиксирует рост недобросовестного информирования клиентов банков об условиях вкладов

АНОСИНО /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Банк России фиксирует расширение недобросовестного информирования клиентов банков об условиях вкладов. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
«В последнее время мы видим расширение практики недобросовестного информирования людей об условиях вкладов. Мы видим, как акцентируют внимание банки на максимальных ставках, хотя максимальные ставки будут действовать в короткий период. Мы направили в адрес банков, которые были в этом замечены, адресные рекомендации, и как нужно информировать потребителя о параметрах, правах и так далее», — отметила она.
Также, по словам Набиуллиной, в дистанционных каналах продаж все чаще стали манипулировать выбором клиентов финансовых организаций. «В дистанционных каналах продаж все чаще стали манипулировать выбором потребителя, использовать разные уловки и оптимизацию клиентского пути, чтобы человек делал такой клиентский путь, чтобы человек делал тот выбор, который выгоден продавцу, а не человеку», — добавила она.