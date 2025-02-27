ЦБ фиксирует рост недобросовестного информирования клиентов банков об условиях вкладов

«В последнее время мы видим расширение практики недобросовестного информирования людей об условиях вкладов. Мы видим, как акцентируют внимание банки на максимальных ставках, хотя максимальные ставки будут действовать в короткий период. Мы направили в адрес банков, которые были в этом замечены, адресные рекомендации, и как нужно информировать потребителя о параметрах, правах и так далее», — отметила она.