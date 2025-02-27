Бывший офис Sony Pictures в России потребовал от киносетей почти 1 млрд рублей

По данным источников РБК, бывшее представительство Sony Pictures требует вернуть деньги за показы фильмов голливудской киностудии еще до ухода компании из России. Речь идет о фильмах, которые вышли до 2022 года, но кинотеатры продлевали их показ из-за отсутствия новинок на российском рынке.