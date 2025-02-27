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БРИКС на площадке НБР может создать рабочую группу для проработки новой инвестплатформы

Начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов отметил, что платформа призвана стать эффективным механизмом, позволяющим в течение следующих десятилетий существенно увеличить инвестиционные потоки.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Страны БРИКС могут создать рабочую группу для проработки параметров новой инвестиционной платформы на площадке Нового банка развития (НБР). Об этом говорится в сообщении об итогах первой встречи заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, размещенном на сайте Минфина России.

«В целях реализации договоренностей лидеров стран БРИКС, достигнутых на саммите в Казани в октябре 2024 года, предлагается на площадке Нового банка развития сформировать рабочую исследовательскую группу для всесторонней проработки параметров новой инвестиционной платформы, которая призвана стать эффективным механизмом, позволяющим в течение следующих десятилетий существенно увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС и Глобального Юга», — заявил начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов, его слова приводит пресс-служба Минфина.

В ходе совместной сессии министерств финансов и центральных банков страны также обсудили приоритеты работы на этот год. «Благодарим Бразилию за обеспечение преемственности в реализации практических инициатив, запущенных в рамках российского председательства в прошлом году. Эти инициативы направлены на укрепление нашей совместной финансовой инфраструктуры — платежной, страховой и инвестиционной», — заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков в своем выступлении.

Как отмечается в пресс-релизе Банка России, в основу повестки вошли темы, которые были ранее заданы в рамках российского председательства. В частности, участники встречи подтвердили готовность к обсуждению наиболее актуальных тем платежной повестки: возможностей использования национальных валют в расчетах, перспектив обеспечения интероперабельности финансовых рынков стран БРИКС, а также сотрудничества в сфере информационной безопасности.

В фокусе внимания центральных банков стран объединения в 2025 году также будут вопросы переходного финансирования и развития финансовых технологий.

Следующая встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС состоится в апреле этого года в Вашингтоне на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Новый банк развития (НБР) с капиталом $100 млрд и штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР — в 2014 году. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.