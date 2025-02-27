БРИКС на площадке НБР может создать рабочую группу для проработки новой инвестплатформы

В ходе совместной сессии министерств финансов и центральных банков страны также обсудили приоритеты работы на этот год. «Благодарим Бразилию за обеспечение преемственности в реализации практических инициатив, запущенных в рамках российского председательства в прошлом году. Эти инициативы направлены на укрепление нашей совместной финансовой инфраструктуры — платежной, страховой и инвестиционной», — заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков в своем выступлении.