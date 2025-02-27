Аксаков оценил ситуацию с ценами на жилье

«Доступность жилья снизилась. Безадресная льготная ипотека, которую вводили в ковид, к сожалению, не была вовремя свернута. Это привело к небывалому росту цен, которые не снижаются даже после отмены льгот», — пояснил он.
По словам Аксакова, застройщики привыкли к высокой прибыли, и теперь изобретают новые схемы продажи квартир, например, низкие ставки или первый взнос при завышенной стоимости, всевозможные отсрочки платежей.
Все это повышает риски для покупателей, отметил парламентарий. Аксаков напомнил, что с начала года заработал стандарт защиты прав ипотечных заемщиков. Он нужен был для наведения порядка на рынке жилья, чтобы убрать схемы со скрытой переплатой.