Аксаков оценил ситуацию с ценами на жилье

Все это повышает риски для покупателей, отметил парламентарий. Аксаков напомнил, что с начала года заработал стандарт защиты прав ипотечных заемщиков. Он нужен был для наведения порядка на рынке жилья, чтобы убрать схемы со скрытой переплатой.