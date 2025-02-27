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Аксаков оценил ситуацию с ценами на жилье

Доступность жилья в России снизилась, заявил в интервью «Российской газете» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Доступность жилья снизилась. Безадресная льготная ипотека, которую вводили в ковид, к сожалению, не была вовремя свернута. Это привело к небывалому росту цен, которые не снижаются даже после отмены льгот», — пояснил он.

По словам Аксакова, застройщики привыкли к высокой прибыли, и теперь изобретают новые схемы продажи квартир, например, низкие ставки или первый взнос при завышенной стоимости, всевозможные отсрочки платежей.

Все это повышает риски для покупателей, отметил парламентарий. Аксаков напомнил, что с начала года заработал стандарт защиты прав ипотечных заемщиков. Он нужен был для наведения порядка на рынке жилья, чтобы убрать схемы со скрытой переплатой.