Зарубежных мейджоров призвали изучить законы перед возвращением на рынок РФ

«Я бы на месте мейджоров внимательно изучил современное законодательство. Там огромное количество контента не соответствует текущим требованиям», — сказал он на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA.2025, которая проходит в Москве.
За последние три года рынок с точки зрения законодательства во многом изменился, согласился генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. «И приход к нам иностранных компаний, наверное, осложнен не только сложившейся ситуацией с невозможностью оплаты за контент. Но и тем, что им придется подстраиваться под текущие законодательные реалии», — добавил он.
Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, в свою очередь, предложил не поднимать тему возвращения мейджоров раньше времени. «Мы так много говорим про возвращение мейджоров. И все так много высказываются и культивируют это, что, мне кажется, они увидели все эти новости и не вернутся. Давайте потом об этом поговорим», — пошутил он. Отвечая на вопрос о том, как на рынке скажется возвращение зарубежных производителей контента, Гордеев добавил: «Думаем, обсуждаем, не боимся».
Ранее в пресс-службе Okko сообщили ТАСС, что у платформы «возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции». «Но говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения пока рано — все зависит от политической ситуации», — добавили там.
В беседе с ТАСС директор по контенту онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Николай Буц ранее также отметил, что российский кинорынок остается очень интересным для иностранных правообладателей — как только у них появится возможность, сделки с РФ возобновятся. Как подчеркнул Буц, за последние несколько лет «Кинопоиску» не раз удавалось договариваться с партнерами о показе иностранных новинок, это были регулярные сделки. Причем речь идет не только о европейском или американском контенте, но и о контенте из Кореи и Японии.