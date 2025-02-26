Зарубежных мейджоров призвали изучить законы перед возвращением на рынок РФ

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, в свою очередь, предложил не поднимать тему возвращения мейджоров раньше времени. «Мы так много говорим про возвращение мейджоров. И все так много высказываются и культивируют это, что, мне кажется, они увидели все эти новости и не вернутся. Давайте потом об этом поговорим», — пошутил он. Отвечая на вопрос о том, как на рынке скажется возвращение зарубежных производителей контента, Гордеев добавил: «Думаем, обсуждаем, не боимся».