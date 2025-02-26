Волатильность рубля достигла максимума за год

Период повышенной волатильности рубля может наблюдаться вплоть до конца текущего года, считает аналитик «Финама» Николай Дудченко: «События в настоящее время развиваются достаточно стремительно, новостей много, а значит, рынок будет на эти новости реагировать». Текущее укрепление рубля эксперт называет избыточным и убежден, что оно будет временным. В ближайшее время рубль вполне может опуститься в диапазон 84,5−85 за доллар, но реалистичный сценарий на конец года — восстановление курса доллара в район 105−107 ₽, прогнозирует Дудченко.