В России отметили рост спроса на инвестиции в золото в 3,5 раза

«В последние годы спрос на актив стабильно растет на фоне динамики цен на мировых биржах и, на мой взгляд, эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе — только с начала 2025 года мы получили на 20% больше заявок, чем за тот же период прошлого года», — подчеркнул он.