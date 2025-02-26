В России отметили рост спроса на инвестиции в золото в 3,5 раза

Как отметил Александр Икрянноков, директор Private Banking Банка ДОМ.РФ, золото традиционно рассматривается как средство защиты сбережений от ослабления курса и высокой инфляции.
«В последние годы спрос на актив стабильно растет на фоне динамики цен на мировых биржах и, на мой взгляд, эта тенденция сохранится в среднесрочной перспективе — только с начала 2025 года мы получили на 20% больше заявок, чем за тот же период прошлого года», — подчеркнул он.
В пресс-службе добавили, что клиенты банка чаще всего обращались за золотыми слитками (более 90% инвестиций). Наибольший спрос зафиксировали в Москве, Красноярске, Челябинске, Тюмени, Уфе и Казани.
Кроме того, спрос на инвестиции в серебро в 2024 году вырос в 1,7 раза. Среди городов-лидеров по спросу на серебро — Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск, рассказали в пресс-службе Банка ДОМ.РФ.
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