В Роскачестве рассказали, как обезопасить от мошенников пожилых родственников

Мошенники все чаще используют изощренные схемы обмана, направленные на пенсионеров, утверждает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл, как можно защитить пожилых родственников от действий злоумышленников.
Зачастую становятся жертвами мошенников именно люди преклонного возраста. Схемы, на которые они попадаются, разнообразны: от ложных обещаний увеличить пенсию до запугивания историей о том, что их близкие находятся в беде, и для их «спасения» требуется срочный перевод денег.
«Если у вас есть пожилые родственники, обязательно расскажите им о рисках мошенничества. Объясните, что если кто-то звонит и просит назвать код из смс, пароль или любую другую информацию, то это, скорее всего, мошенники», — подчеркнул специалист.
Сергей Кузьменко добавил, что для пожилых людей, активно пользующихся современными технологиями, важно обеспечить дополнительную защиту.
«Ваши бабушка или дедушка — продвинутые пользователи интернета? Значит, вам предстоит более серьезная работа. Установите на их устройства антивирусное программное обеспечение, включите автоматические обновления операционной системы и приложений, а также запретите установку программ из неизвестных источников. Помогите им создать надежные пароли для аккаунтов и обязательно запишите их. Объясните, что их нельзя никому сообщать. Настройте защиту от спама в электронной почте и научите родственников использовать двухфакторную аутентификацию», — порекомендовал он.
Также специалист советует предостеречь пожилых родственников о возможных фишинговых атаках. Нужно наглядно объяснить, что переход по ссылкам из писем от незнакомых людей может привести как к заражению устройства, так и к попаданию на мошеннические сайты. Самое важное, по словам Кузьменко, — убедить пожилых родственников обращаться за помощью в любой сомнительной ситуации, не испытывая чувства неловкости.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».