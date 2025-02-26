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В Роскачестве рассказали, как обезопасить от мошенников пожилых родственников

Пожилые люди чаще попадаются на уловки мошенников, рассказал «Ленте.ру» эксперт Роскачества Сергей Кузьменко. Специалист дал несколько советов, как уберечь пенсионеров от происков аферистов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Мошенники все чаще используют изощренные схемы обмана, направленные на пенсионеров, утверждает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл, как можно защитить пожилых родственников от действий злоумышленников.

Зачастую становятся жертвами мошенников именно люди преклонного возраста. Схемы, на которые они попадаются, разнообразны: от ложных обещаний увеличить пенсию до запугивания историей о том, что их близкие находятся в беде, и для их «спасения» требуется срочный перевод денег.

«Если у вас есть пожилые родственники, обязательно расскажите им о рисках мошенничества. Объясните, что если кто-то звонит и просит назвать код из смс, пароль или любую другую информацию, то это, скорее всего, мошенники», — подчеркнул специалист.

Сергей Кузьменко добавил, что для пожилых людей, активно пользующихся современными технологиями, важно обеспечить дополнительную защиту.

«Ваши бабушка или дедушка — продвинутые пользователи интернета? Значит, вам предстоит более серьезная работа. Установите на их устройства антивирусное программное обеспечение, включите автоматические обновления операционной системы и приложений, а также запретите установку программ из неизвестных источников. Помогите им создать надежные пароли для аккаунтов и обязательно запишите их. Объясните, что их нельзя никому сообщать. Настройте защиту от спама в электронной почте и научите родственников использовать двухфакторную аутентификацию», — порекомендовал он.

Также специалист советует предостеречь пожилых родственников о возможных фишинговых атаках. Нужно наглядно объяснить, что переход по ссылкам из писем от незнакомых людей может привести как к заражению устройства, так и к попаданию на мошеннические сайты. Самое важное, по словам Кузьменко, — убедить пожилых родственников обращаться за помощью в любой сомнительной ситуации, не испытывая чувства неловкости.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».