В Роскачестве рассказали, как обезопасить от мошенников пожилых родственников

«Ваши бабушка или дедушка — продвинутые пользователи интернета? Значит, вам предстоит более серьезная работа. Установите на их устройства антивирусное программное обеспечение, включите автоматические обновления операционной системы и приложений, а также запретите установку программ из неизвестных источников. Помогите им создать надежные пароли для аккаунтов и обязательно запишите их. Объясните, что их нельзя никому сообщать. Настройте защиту от спама в электронной почте и научите родственников использовать двухфакторную аутентификацию», — порекомендовал он.