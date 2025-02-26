В РФ высказались об условиях возвращения западных нефтегазовых компаний

Россия в настоящее время не заинтересована в возвращении западных нефтегазовых компаний, однако готова к диалогу, сообщил в беседе с «Лентой.ру» депутат Государственной Думы Игорь Ананских.
По его словам, сегодня страна способна самостоятельно удовлетворять потребности в нефтегазовой отрасли, но в перспективе может привлекать иностранные компании для освоения новых месторождений.
«Россия обладает огромными запасами нефти, газа, так что это лакомый кусок для всех крупных компаний. Но вопрос в том, насколько они нам нужны, есть ли в этом необходимость. На сегодняшний момент мы сами покрываем необходимые объемы по нефти и газу. Если будем понимать, что чего-то не хватает, что нужна разработка новых месторождений, можем привлекать новые компании и инвесторов. Из Китая, Индии, США — все зависит от международной ситуации и необходимости развития месторождений», — отметил Ананских.
Депутат также добавил, что компании, покинувшие рынок, не смогут вернуться на прежних условиях. Это, как уточнил он, относится ко всем иностранным компаниям, независимо от их отрасли.
«Мы открыты для обсуждения. Но компаниям, которые ушли тогда, когда было тяжело, поставят другие условия возвращения. Потому что уходить-приходить — это уровень песочницы. Так что, безусловно, это предмет для отдельного разговора, просто так вернуться не получится», — подчеркнул Ананских.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».