В РФ высказались об условиях возвращения западных нефтегазовых компаний

«Россия обладает огромными запасами нефти, газа, так что это лакомый кусок для всех крупных компаний. Но вопрос в том, насколько они нам нужны, есть ли в этом необходимость. На сегодняшний момент мы сами покрываем необходимые объемы по нефти и газу. Если будем понимать, что чего-то не хватает, что нужна разработка новых месторождений, можем привлекать новые компании и инвесторов. Из Китая, Индии, США — все зависит от международной ситуации и необходимости развития месторождений», — отметил Ананских.