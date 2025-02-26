В РФ продажи вина из Латинской Америки и ЮАР выросли до двух раз в 2024 году

В Simple Group также отметили рост доли вин из ЮАР, Чили и Аргентины, в то время как ассортимент продукции из недружественных стран сократился менее чем на 10%. Продажи таких вин также сократились, особенно из Италии, которая исторически занимала в портфеле большую долю (47% в 2023 году и уже 41% в 2024 году в литрах). При этом снижение в компании полностью компенсируется ростом продаж отечественных вин (плюс 32% в литрах за год). Также растут продажи вин из Грузии — на 15% в литрах. «Продажи вина из дружественных стран показывают двухзначный и трехзначный рост (Чили плюс 91% в литрах за год, ЮАР — плюс 129%). Пошлины тут ниже, но цены на продукцию дружественных стран тоже растут в основном из-за логистики — большинство дружественных стран находятся достаточно далеко — и высокой ключевой ставки», — добавили в Simple Group.