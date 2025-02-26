В РФ продажи вина из Латинской Америки и ЮАР выросли до двух раз в 2024 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Продажи вина из ЮАР и стран Латинской Америки в 2024 году выросли до двух раз по сравнению с 2023 годом, их доля в импорте также увеличивается. Об этом сообщили ТАСС опрошенные участники рынка.
В Luding Group отмечают, что по итогам первого полугодия 2024 года доля вин из Чили и ЮАР в объеме импорта увеличилась до 13%, а в первом полугодии 2023 года доля составляла 9%. А сам объем импорта в литрах увеличился на 45% (Чили — плюс 24%; ЮАР — плюс 82%).
Кроме этого, за указанный период Чили сместила Францию по объему импорта тихих вин, заняв ее место среди пяти крупнейших стран — экспортеров тихого вина. ЮАР же заняла шестое место по объему импорта и продолжает наращивать этот показатель, опережая Германию, Абхазию и Францию.
«Если говорить об объемах продаж, то картина здесь схожая. По итогам 2024 года Чили также сместила Францию, войдя в топ-5 наиболее популярных стран по продажам тихих вин. Объемы продаж чилийских вин в 2024 году увеличились на 9% относительно 2023 года. Объемы продаж южноафриканских вин увеличились на 71%, что позволило им обойти Германию и Абхазию», — рассказали в пресс-службе Luding Group.
В Simple Group также отметили рост доли вин из ЮАР, Чили и Аргентины, в то время как ассортимент продукции из недружественных стран сократился менее чем на 10%. Продажи таких вин также сократились, особенно из Италии, которая исторически занимала в портфеле большую долю (47% в 2023 году и уже 41% в 2024 году в литрах). При этом снижение в компании полностью компенсируется ростом продаж отечественных вин (плюс 32% в литрах за год). Также растут продажи вин из Грузии — на 15% в литрах. «Продажи вина из дружественных стран показывают двухзначный и трехзначный рост (Чили плюс 91% в литрах за год, ЮАР — плюс 129%). Пошлины тут ниже, но цены на продукцию дружественных стран тоже растут в основном из-за логистики — большинство дружественных стран находятся достаточно далеко — и высокой ключевой ставки», — добавили в Simple Group.
При этом в Luding Group отметили, что в среднем вина из Чили и ЮАР в 2024 году подорожали на 17%, тогда как вина из недружественных стран в среднем подорожали более чем на 30%.