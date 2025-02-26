В РФ могут скорректировать формулу максимальной цены по «альтернативной котельной»

«Расчет предельного уровня цены осуществляется по методу “альтернативной котельной” на основе наилучших доступных технологий для потребителей. Это открытый стандартный алгоритм, который в зависимости от стоимости оборудования, цен на топливо, рыночной стоимости капитала позволяет [определить] как раз объективный уровень цены на тепловую энергию в каждой конкретной системе теплоснабжения. Здесь, Айсен Сергеевич, услышали озабоченность регионов, разделяем ее, и в планах у нас корректировка в том числе основных параметров по этой методологии формирования предельного уровня стоимости теплоэнергии для населения — мы этим в данный момент вместе с Минстроем активно занимаемся», — сказал он, обращаясь к председателю комиссии, главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву.