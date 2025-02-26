В РФ могут скорректировать формулу максимальной цены по «альтернативной котельной»

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ совместно с Минстроем рассматривают возможность пересмотра формулы по определению максимальной цены в рамках инструмента «альтернативной котельной». Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
«Расчет предельного уровня цены осуществляется по методу “альтернативной котельной” на основе наилучших доступных технологий для потребителей. Это открытый стандартный алгоритм, который в зависимости от стоимости оборудования, цен на топливо, рыночной стоимости капитала позволяет [определить] как раз объективный уровень цены на тепловую энергию в каждой конкретной системе теплоснабжения. Здесь, Айсен Сергеевич, услышали озабоченность регионов, разделяем ее, и в планах у нас корректировка в том числе основных параметров по этой методологии формирования предельного уровня стоимости теплоэнергии для населения — мы этим в данный момент вместе с Минстроем активно занимаемся», — сказал он, обращаясь к председателю комиссии, главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву.
Ценовая зона теплоснабжения (метод «альтернативной котельной») освобождает инвестора в лице теплоснабжающей организации от регулируемых ФАС тарифов. Вместо этого по формуле определяется максимально предельная цена на теплоэнергию, выше которой оператор инфраструктуры не может определять тариф. Цель инструмента — привлечение инвестиций для обновления инфраструктуры теплоснабжения.
Он отметил, что операторы в системе «альтернативной котельной “подтверждают и продолжают инвестиции, несмотря на существующую экономическую турбулентность. Так, уже построены более 230 км теплосетей и модернизированы более 1 000 км тепловых сетей в стране.
«Несмотря на то, что механизм “альтернативной котельной” является привлекательным для банковского сообщества как гарантированный механизм возврата инвестиций, на сегодняшний день является актуальной задача по разработке предложений по дополнительным мерам поддержки единых теплоснабжающих организаций и органов местного самоуправления по привлечению льготных механизмов финансирования инвестиций в ценовых зонах теплоснабжения», — отметил при этом генеральный директор Российского энергетического агентства Алексей Кулапин.
«Представленные сегодня результаты говорят о том, что модель альтернативной котельной показала свою эффективность, это инвестиционно привлекательный механизм, который позволяет существенно повысить качество теплоснабжения. Но есть проблемы: на сегодняшний день мы все оказались по сути не готовы к такого рода росту ключевой ставки, и это в определенной мере снижает инвестиционную привлекательность механизма», — добавил он.