В Подмосковье стартовал эксперимент по отказу от бумажных платежек за ЖКУ

«Постановление о старте эксперимента подписано, задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для человека», — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, анонсируя начало проекта.
Как выбирали участника?
С Подмосковья эксперимент начали по двум причинам. Во-первых, жители области — за исключением тех немногих, чьи дома управляются ТСЖ, — получают единый платежный документ, где собрано все: коммунальные и жилищные услуги, электричество, газ. Одну квитанцию всегда проще перевести из бумажного в электронный вид. А во-вторых, цифровизацией коммунальных платежек в регионе занялись еще несколько лет назад. Даже акцию придумали под названием «Счастливая подписка». Среди тех, кто подписывается на рассылку электронных квитанций, отказываясь от бумажных, ежемесячно разыгрываются 10 призов по 1,5 тысячи рублей каждый. Их не выдают победителям в виде живых денег, но зачисляют на лицевой счет — и в следующем месяце платежка будет на 1,5 тысячи меньше.
У МосОблЕИРЦ, который начисляет жителям области жилищно-коммунальные платежи, есть своя программа лояльности «Коммунальный бонус». Тому, кто оплачивает счета с помощью личного кабинета или мобильного приложения МосОблЕИРЦ, открывается доступ к скидкам партнеров программы. А это кинотеатры, парикмахерские, компании, оказывающие образовательные услуги, — в общей сложности у программы более 100 партнеров. Ну, а оплачивать в приложении, конечно, удобнее электронный счет, нежели вручную вбивать реквизиты с бумажного.
С помощью программ и акций по итогам прошлого года в Подмосковье набралось почти 2 миллиона граждан, отказавшихся от бумажных счетов.
Включили госуслуги.
Среди них оказалась и автор этих строк. Причем для меня главным критерием была даже не забота об экологии, хотя теперь при каждом выставлении электронного счета мне сообщают, сколько деревьев спасено в том числе и с моей помощью, что, не скрою, приятно. И не коммунальные бонусы, коими за год пользования электронной подпиской я так ни разу и не воспользовалась. Главным стал способ, которым сотрудники расчетного центра раскладывают платежки в нашем доме.
Они опускают документ в почтовый ящик не полностью, а так, чтобы половина бумажной квитанции торчала наружу. Говорят, иначе те из жителей, кто заглядывает в почтовый ящик редко, пропускают платежки, а потом жалуются. К тому же достать висящую на ящике квитанцию легко можно и без ключа. Однако так же легко можно снести несколько квитанций, например, рюкзаком. Сознательные граждане при этом рассовывают документы по адресатам, менее сознательные собирают в кучу и кладут на верхний ящик — ищите, жители, свою платежку сами. А еще, если ты уезжаешь куда-то, твоя квитанция будет одиноко дожидаться тебя на дверке, сигнализируя всем входящим в подъезд: хозяев несколько дней нет дома!
2 миллиона жителей Подмосковья уже отказались от бумажных счетов на оплату коммуналки.
Отказавшись от бумажных квитанций, удобство электронных я оценила быстро. В личном кабинете они и появляются раньше, и не теряются среди других домашних бумаг, и не занимают дома вообще никакого места, и хранить их можно хоть десятилетиями — ничего им, электронным, не сделается. А вот соседка распрощаться с бумажными квитанциями отказалась наотрез: ей, как она объяснила, не внушают доверия никакие личные кабинеты, кроме «Госуслуг».
Так вот, федеральный проект цифровизации коммунальных платежек в Подмосковье реализуется именно на портале «Госуслуги». В личном кабинете на региональном портале нужно выразить согласие на получение электронной квитанции — и вы участник проекта. Платежки будут выгружаться в личный кабинет 1-го числа каждого месяца, при необходимости их можно скачивать и распечатывать. Оплатить счета также можно на портале, так же, как многие оплачивают штрафы. Кстати, по данным областного министерства ЖКХ, более половины жителей Подмосковья платят за жилищно-коммунальные услуги онлайн.
Дело добровольное.
А как быть тем, кто попал в меньшую половину? Тем, у кого кнопочные телефоны, нет компьютера и интернета? Для них, утверждают чиновники, все останется по-прежнему. Участие в проекте — дело добровольное. «Каждый сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платежные документы — на бумаге или в электронном виде», — говорит Дмитрий Григоренко.
Люди могут оставить и бумажные квитанции, участие в эксперименте — дело добровольное.
Эксперимент продлится до 1 октября. После этого федеральные чиновники будут решать, стоит ли распространять новацию на всю страну.