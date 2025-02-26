В Подмосковье стартовал эксперимент по отказу от бумажных платежек за ЖКУ

Они опускают документ в почтовый ящик не полностью, а так, чтобы половина бумажной квитанции торчала наружу. Говорят, иначе те из жителей, кто заглядывает в почтовый ящик редко, пропускают платежки, а потом жалуются. К тому же достать висящую на ящике квитанцию легко можно и без ключа. Однако так же легко можно снести несколько квитанций, например, рюкзаком. Сознательные граждане при этом рассовывают документы по адресатам, менее сознательные собирают в кучу и кладут на верхний ящик — ищите, жители, свою платежку сами. А еще, если ты уезжаешь куда-то, твоя квитанция будет одиноко дожидаться тебя на дверке, сигнализируя всем входящим в подъезд: хозяев несколько дней нет дома!