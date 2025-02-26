S&P: торговые барьеры уменьшат экспорт стали из Китая в 2025—2026 годах

Ожидается, что рост торговых барьеров против китайской стали начнет оказывать значительное влияние на экспорт к концу 2025 года, а в 2026 году давление усилится. На фоне увеличения антидемпинговых расследований и пошлин против китайской стали экспорт уже сталкивается с трудностями. Например, с начала 2024 года до февраля 2025 года было возбуждено 29 крупных дел, связанных с торговлей сталью, что вдвое превышает число случаев за 2020−2023 годы. Об этом сообщает S&P Global, ссылаясь на собственные источники среди трейдеров и производителей стали из Китая.