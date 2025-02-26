S&P: торговые барьеры уменьшат экспорт стали из Китая в 2025—2026 годах

Ожидается, что рост торговых барьеров против китайской стали начнет оказывать значительное влияние на экспорт к концу 2025 года, а в 2026 году давление усилится. На фоне увеличения антидемпинговых расследований и пошлин против китайской стали экспорт уже сталкивается с трудностями. Например, с начала 2024 года до февраля 2025 года было возбуждено 29 крупных дел, связанных с торговлей сталью, что вдвое превышает число случаев за 2020−2023 годы. Об этом сообщает S&P Global, ссылаясь на собственные источники среди трейдеров и производителей стали из Китая.
В 2024 году Вьетнам, ЕС, Южная Корея, Колумбия и Малайзия ввели антидемпинговые пошлины, затрагивающие около 5 млн тонн импорта китайской стали в год. В то же время, Китай увеличил экспорт некоторых видов продукции — например, горячекатаного проката во Вьетнам на 37%, до 9,03 млн тонн. Однако новые пошлины Вьетнама затронут около 3 млн тонн экспорта этого продукта. Кроме того, в мире расследуются еще 19 дел, которые могут затронуть почти 9,44 млн тонн китайского стального экспорта в год.
Экспорт стали из Китая, по прогнозам, уменьшится в 2025 году, несмотря на рекордный рост в 2024 году, когда он достиг исторического максимума в 117 млн тонн (+25% к предыдущему году). Спад в 2026 году может оказаться более значительным из-за увеличения числа антидемпинговых дел. Основной причиной этого является слабый внутренний спрос на сталь, связанный с кризисом в секторе недвижимости, что вынуждает китайских производителей ориентироваться на экспорт, вызывая обострение торговых конфликтов.
При слабом внутреннем спросе прибыль сталелитейных предприятий в 2024 году упала на 50,3%, несмотря на рекордные объемы экспорта. Из-за перенасыщения рынка отрасль начала изучать меры по сокращению мощностей, но никаких реальных шагов, как ожидается, в ближайшее время не произойдет. Видимое потребление стали в Китае упало до шестилетнего минимума в 892,87 млн тонн, что на 4,8% ниже уровня предыдущего года и на 10,2% меньше по сравнению с пиковым 2021 годом.
Производство стали в 2024 году снизилось и, по прогнозам на первый квартал 2025 года, останется ниже прошлогоднего уровня (2,82 млн т в сутки). В то же время снижение внутреннего спроса, особенно в строительной отрасли, может привести к росту экспорта стали в начале 2025 года.
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