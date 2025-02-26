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В ЦБ заявили, что темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться

Согласно данным ЦБ, инфляция будет постепенно снижаться в 2025—2026 годах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы перейдут к снижению, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

«Годовая инфляция в 2025 году будет выше октябрьского прогноза Банка России, учитывая больший масштаб перегрева экономики и более высокую инфляцию в конце 2024 года, чем оценивалось ранее. При этом по-прежнему ожидается, что текущие темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться под влиянием ужесточения денежно-кредитных условий», — отмечается в документе.

Согласно данным ЦБ, инфляция будет постепенно снижаться в 2025—2026 годах. На последнем заседании прогноз по инфляции в 2025 году повышен на 2,5−3 п.п., до 7−8%, из-за более высокой фактической инфляции в конце 2024 года — начале 2025 года, чем прогнозировалось в октябре 2024 года. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и останется на цели в дальнейшем», — указывает ЦБ.