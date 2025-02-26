В ЦБ заявили, что темпы роста цен в ближайшие месяцы начнут снижаться

Согласно данным ЦБ, инфляция будет постепенно снижаться в 2025—2026 годах. На последнем заседании прогноз по инфляции в 2025 году повышен на 2,5−3 п.п., до 7−8%, из-за более высокой фактической инфляции в конце 2024 года — начале 2025 года, чем прогнозировалось в октябре 2024 года. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и останется на цели в дальнейшем», — указывает ЦБ.