Тарифы Трампа на сталь могут больно ударить по сланцевикам из США

Сланцевая отрасль США сильно зависит от стали, необходимой для строительства и обслуживания скважин. Введение 25-процентных тарифов, предложенных Дональдом Трампом, может серьезно ударить по ее экономике. Такие меры приведут к увеличению затрат на производство и обслуживание на почти 3 миллиарда долларов в год, что сделает сланцевую добычу еще более дорогой, пишет агентство Bloomberg.
Сталь является ключевым материалом для строительства горизонтальных скважин, которые требуют больших объемов обсадных и насосно-компрессорных труб (OCTG). Именно эти элементы поддерживают скважину, предотвращают ее разрушение и используются для транспортировки нефти и газа. По данным Helmerich and Payne, стоимость стальных труб составляет около 13% всех затрат на скважину, а повышение их цены на 25% увеличит расходы на бурение на 3,25%.
Увеличение затрат, вызванное тарифами, существенно повлияет на экономику разработки скважин. Например, в Пермском бассейне — крупнейшем сланцевом месторождении США — стоимость одной скважины достигает 7,5−10 миллионов долларов. С учетом средней скорости бурения в 467 горизонтальных скважин в месяц, годовые расходы в этом регионе возрастут на 1,6 миллиарда долларов. С учетом остальных сланцевых регионов совокупные дополнительные издержки оцениваются в 2,8 миллиарда долларов в год.
Даже небольшое увеличение затрат, например 2−3,25%, как отмечают Devon Energy и другие компании, превращается в значительные суммы из-за масштабов производства. Капитальные затраты крупных игроков, таких как EQT Corp., уже составляют миллиарды долларов ежегодно, а дополнительные расходы от тарифов могут еще сильнее нагрузить производителей.
Таким образом, предложенные тарифы на сталь становятся серьезной угрозой для американских сланцевиков, которые уже сталкиваются с высокими капитальными затратами. Уязвимость отрасли перед ростом цен на ключевые материалы может замедлить бурение и снизить конкурентоспособность добычи в США.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.