Тарифы Трампа на сталь могут больно ударить по сланцевикам из США

Сталь является ключевым материалом для строительства горизонтальных скважин, которые требуют больших объемов обсадных и насосно-компрессорных труб (OCTG). Именно эти элементы поддерживают скважину, предотвращают ее разрушение и используются для транспортировки нефти и газа. По данным Helmerich and Payne, стоимость стальных труб составляет около 13% всех затрат на скважину, а повышение их цены на 25% увеличит расходы на бурение на 3,25%.