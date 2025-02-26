Стала известна стоимость ремонта новостройки с черновой отделкой

В новостройках Москвы ремонт квартиры с черновой отделкой потребует от владельца как минимум 2,5 млн рублей, сообщаетгенеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с NEWS.ru.
Эксперт в области отделки интерьеров уточнил, что такая сумма включает расходы на закупку строительных и отделочных материалов, оплату труда рабочих, а также установку дверей и кухонного гарнитура.
«Если вы рассматриваете вариант покупки новой квартиры с черновой отделкой, чтобы сделать ремонт под собственные нужды и по своему проекту, будьте готовы к существенным затратам на ремонт. Стоимость материалов составит около 20 тысяч рублей за квадратный метр, а работа ремонтной бригады обойдется в 17 тысяч рублей за квадратный метр. Далее необходимо купить и установить новую входную и межкомнатные двери, новую кухню. Получается, чтобы отремонтировать и сделать пригодной для проживания такую квартиру площадью 50 квадратных метров, придется заплатить не менее 2,5 млн рублей», — отметил Орехов.
Кроме того, эксперт привел сравнительный анализ цен на жилье в Москве на первичном и вторичном рынках. По его словам, сейчас стоимость квадратного метра в новостройке с готовым ремонтом колеблется в диапазоне от 400 до 600 тысяч рублей, в то время как квартиры с черновой отделкой стоят около 500 тысяч рублей за квадрат.
«Стоимость квадратного метра квартиры с “чистым” ремонтом в новостройке составляет сейчас около 400−600 тысяч рублей за квадратный метр. Квартира в столичной новостройке с черновым ремонтом обойдется примерно в 500 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость квартиры на вторичном рынке составит около 200−340 тысяч рублей за квадратный метр», — заключил Орехов.
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