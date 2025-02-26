Стала известна стоимость ремонта новостройки с черновой отделкой

Кроме того, эксперт привел сравнительный анализ цен на жилье в Москве на первичном и вторичном рынках. По его словам, сейчас стоимость квадратного метра в новостройке с готовым ремонтом колеблется в диапазоне от 400 до 600 тысяч рублей, в то время как квартиры с черновой отделкой стоят около 500 тысяч рублей за квадрат.