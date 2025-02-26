СМИ: Южная Корея первой снимет часть санкций против России

«Это решение позволит поставлять России медицинскую продукцию, несмотря на действующие санкции США и Евросоюза», — приводит портал слова южнокорейского министра промышленности, торговли и ресурсов.
При этом, говорится в материале, Южная Корея является давним союзником США, поэтому вряд ли предпримет какие-то меры без одобрения Вашингтона.
Несколько крупных южнокорейских компаний изучают возможности для возвращения на российских рынок. Так, по данным TelecomDaily, активность Samsung в России возросла на треть по сравнению с прошлым годом. Несмотря на отсутствие официальных поставок, новые продукты компании выпустили в РФ на несколько дней раньше, чем в Европе или США.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.