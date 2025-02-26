СМИ: Южная Корея первой снимет часть санкций против России

Несколько крупных южнокорейских компаний изучают возможности для возвращения на российских рынок. Так, по данным TelecomDaily, активность Samsung в России возросла на треть по сравнению с прошлым годом. Несмотря на отсутствие официальных поставок, новые продукты компании выпустили в РФ на несколько дней раньше, чем в Европе или США.