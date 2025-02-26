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СМИ: Южная Корея первой снимет часть санкций против России

Южная Корея снимет санкции на экспорт медицинского оборудования в Россию 28 февраля, став первой страной, которая смягчит торговые ограничения с начала их введения Западом. Об этом сообщает портал Defensemirrow.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Это решение позволит поставлять России медицинскую продукцию, несмотря на действующие санкции США и Евросоюза», — приводит портал слова южнокорейского министра промышленности, торговли и ресурсов.

При этом, говорится в материале, Южная Корея является давним союзником США, поэтому вряд ли предпримет какие-то меры без одобрения Вашингтона.

Несколько крупных южнокорейских компаний изучают возможности для возвращения на российских рынок. Так, по данным TelecomDaily, активность Samsung в России возросла на треть по сравнению с прошлым годом. Несмотря на отсутствие официальных поставок, новые продукты компании выпустили в РФ на несколько дней раньше, чем в Европе или США.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.