СФ одобрил закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ

Закон устанавливает базовые требования, подтверждающие квалификацию потенциального концессионера в качестве инвестора и оператора коммунальной инфраструктуры, которые включают опыт эксплуатации соответствующих объектов и систем в зависимости от численности населения, которое будет обслуживать концессионер. Если концессия касается коммунальных услуг в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек, концессионер должен иметь не менее двух лет опыта эксплуатации аналогичных объектов в РФ. Если концессия реализуется в городах с населением более 500 тыс. человек, то концессионер должен иметь не менее трех лет опыта работы с такими объектами в населенных пунктах от 100 тыс. человек. Концессионером не может являться государственное или муниципальное унитарное предприятие или бюджетное учреждение.