Сергей Катырин: цифровые деньги в БРИКС и регуляторная гильотина

Этот вопрос прозвучал на онлайн встрече собкоров «РГ» с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Волнует журналистов и то, сколько малого бизнеса должно быть в регионе.
В БРИКС нашли решение.
Татьяна Дмитракова, редактор филиала «РГ» на Дальнем Востоке: Сергей Николаевич, в последнее время наши предприниматели, которые работают с иностранным бизнесом, наткнулись на серьезный барьер — трансграничные платежи. Они либо идут очень долго окольными путями, либо не проходят вообще. Тормозится как экспорт, так и импорт. Какие меры способны эту проблему решить?
Сергей Катырин: С некоторыми странами мы уже достаточно неплохо наладили взаиморасчеты в национальных валютах. Но это индивидуальная работа: с Китаем, Индией.
Конечно, все ищут пути. Для всех неприемлемо, когда зависишь во внешней торговле от чьих-то прихотей: хотят — разрешат пользоваться SWIFT и торговать в долларах, не хотят — запретят.
БРИКС серьезно занимается проблемой трансграничных платежей и взаиморасчетов между странами во внешней торговле. Один из вариантов — создание платформы, где можно было бы оперировать цифровыми валютами. Тема очень непростая. Я тоже ею занимаюсь как председатель российской части Делового совета БРИКС. И мы видим, что это наиболее реальный вариант. Цифровые валюты уже есть у нас, у китайцев. Многие страны работают над тем, чтобы их создать.
Но надо каким-то образом вырабатывать и эквиваленты цифровых валют. Это серьезная работа центральных банков, министерств финансов. То, что такая работа идет, это я могу сказать точно. У нас в Деловом совете БРИКС есть рабочая группа, которая этой темой занимается. И на государственном уровне работа ведется.
Удачный подход.
Татьяна Дмитракова: Как вы оцениваете результаты действия регуляторной гильотины (пересмотр и отмена нормативных правовых актов, негативно влияющих на бизнес-климат)? Более четырех лет ведется эта работа.
Сергей Катырин: В своей жизни я наблюдал несколько подходов к «снаряду» — к сокращению нормативно-правовой базы, то, что сейчас называется регуляторной гильотиной. И надо сказать, что это самый удачный подход.
Тысячи советских нормативно-правовых актов, которые давно устарели, были отменены. Некоторые приняли еще в 1937 году! Потом пошли дальше. И очень серьезно сократили то, что было принято уже в современной России.
В 53 рабочих группах задействованы представители ТПП по разным направлениям. Они и сегодня работают. Предприниматели действительно почувствовали и поверили, что они не зря в этих рабочих группах спорят, ругаются с представителями министерств, ведомств, чтобы отменили тот или иной норматив. Находят компромисс, решения и достаточно серьезно продвигаются вперед.
Татьяна Дмитракова: На ваш взгляд, что сегодня в первую очередь надо бы под гильотину пустить?
Сергей Катырин: Пока работаем над нормативной базой, которая формировалась министерствами, ведомствами, федеральными органами исполнительной власти. Но мы не «копали» еще законодательство.
Есть нормы, которые заложены в законы. Они прямого действия, вводят какие-то ограничения. И некоторые из них или устарели, или неработающие, или, наоборот, работающие отрицательно для бизнеса. Эта тема еще требует своего раскрытия и работы над ней. Я думаю, продолжение следует.
Малый бизнес: много или мало.
Дмитрий Лапин, редактор филиала «РГ» в Красноярском крае: В нашем регионе в основном присутствуют крупные и сверхкрупные корпорации. Однако за последние шесть лет число занятых в малом и среднем бизнесе у нас увеличилось на 120 тысяч человек. Сегодня там работает каждый восьмой житель. Достаточно ли субъектов малого бизнеса в нашем регионе? Есть ли какая-то устоявшаяся формула?
Сергей Катырин: По странам статистика очень разная. Хотя в подавляющем большинстве доля занятых в малом бизнесе примерно 50%. У китайцев гораздо выше. У них другие критерии отнесения к малым компаниям. В некоторых странах — до 90% доходит.
У нас в целом по стране примерно 20%. Мало это или много, думаю, не это главное. Сейчас упор надо делать на производительность труда в этих компаниях. И мы тогда даже при тех же 20% занятых будем иметь больший процент вклада малого бизнеса в ВВП.
Дмитрий Лапин: Но малый бизнес — это еще и рабочие места.
Сергей Катырин: Совершенно верно. Но сегодня у нас нет серьезного запаса или избытка трудовых ресурсов, чтобы заниматься количеством малых компаний для трудоустройства населения.
У нас сегодня обратная картина. Дефицит рабочих рук практически по всем категориям. Кроме юристов и экономистов. Инженерный состав, начиная от руководства и заканчивая средним звеном — самый большой дефицит. Поэтому сейчас во всех компаниях — мегакрупных и малых — надо в первую очередь поднимать производительность труда.
О чем еще шла речь на онлайн встрече собкоров «Российской газеты» с президентом Торгово-промышленной палаты РФ, читайте в ближайшем номере «РГ».