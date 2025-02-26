Сергей Катырин: цифровые деньги в БРИКС и регуляторная гильотина

БРИКС серьезно занимается проблемой трансграничных платежей и взаиморасчетов между странами во внешней торговле. Один из вариантов — создание платформы, где можно было бы оперировать цифровыми валютами. Тема очень непростая. Я тоже ею занимаюсь как председатель российской части Делового совета БРИКС. И мы видим, что это наиболее реальный вариант. Цифровые валюты уже есть у нас, у китайцев. Многие страны работают над тем, чтобы их создать.