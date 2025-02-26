Росстат с 18 по 24 февраля зафиксировал снижение цен на сливочное масло в РФ

Кроме того, за этот период наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию — на 1%. В том числе поднялись цены на картофель — на 3,1%, бананы — на 2%, помидоры — на 1,9%, капусту белокочанную — на 1,5%, морковь — на 0,9%, яблоки — на 0,8%, лук репчатый и свеклу столовую — на 0,6%. В то же время огурцы подешевели на 1,4%.