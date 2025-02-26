Росстат с 18 по 24 февраля зафиксировал снижение цен на сливочное масло в РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Стоимость сливочного масла в России с 18 по 24 февраля 2025 года снизилась на 0,06% — впервые с сентября 2023 года, сообщается в материалах Росстата.
До этого Росстат отмечал снижение стоимости сливочного масла с 5 по 11 сентября 2023 года, тогда уменьшение цены составляло 0,09%.
Также, по данным статистического ведомства, с 18 по 24 февраля 2025 года снизились цены на яйца куриные — на 0,5%, мясо кур и крупу гречневую — на 0,4%, сосиски, сардельки, муку пшеничную — на 0,2%, макаронные изделия и вермишель — на 0,1%.
В то же время поднялись цены на рыбу мороженую — на 1,2%, консервы мясные для детского питания — на 1%, говядину, молоко пастеризованное, чай черный, печенье, консервы овощные для детского питания и водку — на 0,6%, баранину, творог и соль поваренную — на 0,5%, маргарин, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,4%.
Подорожали также свинина, молоко ультрапастеризованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,3%, колбасы вареные, сметана и хлеб ржаной — на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное и пшено — на 0,1%.
Кроме того, за этот период наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию — на 1%. В том числе поднялись цены на картофель — на 3,1%, бананы — на 2%, помидоры — на 1,9%, капусту белокочанную — на 1,5%, морковь — на 0,9%, яблоки — на 0,8%, лук репчатый и свеклу столовую — на 0,6%. В то же время огурцы подешевели на 1,4%.