Путин: товарооборот между РФ и Африкой за 2024 год прибавил 10%

«Правда, торговые и экономические связи между нашими странами, безусловно, нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон, — добавил, однако, российский лидер. — И я очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы мы набирали все-таки обороты. Здесь есть хорошие заделы и хорошие возможности».