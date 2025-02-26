Путин: товарооборот между РФ и Африкой за 2024 год прибавил 10%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и африканскими странами в 2024 году вырос на 10%. Такие данные привел президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
«Хочу отметить, что в прошлом году товарооборот между Россией и Африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10%», — указал Путин.
«Правда, торговые и экономические связи между нашими странами, безусловно, нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон, — добавил, однако, российский лидер. — И я очень рассчитываю, что нам удастся договориться о том, чтобы мы набирали все-таки обороты. Здесь есть хорошие заделы и хорошие возможности».
«Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке», — добавил президент РФ.
Динамика товарооборота России и Гвинеи-Бисау позитивна в последние годы, однако конкретные показатели товарооборота пока остаются небольшими. Тем не менее потенциал сотрудничества двух стран велик — в том числе в геологоразведке, минерально-сырьевой сфере, энергетике, сельском хозяйстве.