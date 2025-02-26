Выпуск легковых авто в РФ в январе вырос на 20,2%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе 2025 года по сравнению с показателем января годом ранее выросло на 20,2%, до 54,4 тыс. единиц. Это следует из данных Росстата.
При этом выпуск легковых автомобилей в январе этого года по отношению к декабрю 2024 года снизился на 31,6%.
По итогам января 2025 года в России произведено 8,9 тыс. грузовых автомобилей, что на 30,8% меньше, чем в январе 2024 года и на 48,2% меньше, чем в декабре прошлого года.
Производство автобусов массой более 5 тонн за январь снизилось на 46,5%, до 529 единиц по сравнению с январем прошлого года. Этот показатель на 71% меньше результата декабря 2024 года.
Также было выпущено 849 автобусов массой менее 5 тонн, что на 30,7% ниже показателя января 2024 года. Этот результат также ниже показателя декабря прошедшего года на 40,7%.