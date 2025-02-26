Палата представителей Конгресса одобрила проект бюджета на 2025 финансовый год

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный членами Республиканской партии проект бюджета страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября прошлого года). Трансляцию голосования в нижней палате американского законодательного органа вел во вторник телеканал C-SPAN.
В поддержку законопроекта выступили 217 членов Палаты представителей, 215 проголосовали против. Ранее проект бюджета, представленный в нижней палате Конгресса, поддержал президент США Дональд Трамп. Его также рекомендовали одобрить два профильных комитета Палаты представителей.
При этом, как поясняет газета Politico, Сенат Конгресса ранее утвердил собственный проект бюджета, предложенный республиканцами в верхней палате законодательного органа. Таким образом законодателям в обеих палатах предстоит напряженная работа по устранению разногласий и выработке общего проекта бюджета, который удовлетворил бы всех. Обе палаты Конгресса контролируют представители Республиканской партии.
Одобренный в Палате представителей проект предусматривает сокращение расходов федерального правительства по меньшей мере на $1,5 трлн с целевым показателем в $2 трлн, а также продление действия налоговых сокращений, принятых Трампом во время его первого президентского срока в 2017 году. Кроме того, документ содержит положение об увеличении на $300 млрд расходов на оборонные нужды и обеспечение безопасности на границе США. В проекте бюджета также содержится положение о повышении потолка государственного долга США на $4 трлн.