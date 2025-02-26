Палата представителей Конгресса одобрила проект бюджета на 2025 финансовый год

Одобренный в Палате представителей проект предусматривает сокращение расходов федерального правительства по меньшей мере на $1,5 трлн с целевым показателем в $2 трлн, а также продление действия налоговых сокращений, принятых Трампом во время его первого президентского срока в 2017 году. Кроме того, документ содержит положение об увеличении на $300 млрд расходов на оборонные нужды и обеспечение безопасности на границе США. В проекте бюджета также содержится положение о повышении потолка государственного долга США на $4 трлн.