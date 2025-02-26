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Названы три главные ошибки при планировании пенсии

Россияне совершают три ошибки при планировании пенсии, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Источник: РИА "Новости"

«Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа. Такая ошибка приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста. Соответственно, выход на пенсию будет отложен на пять лет позже, и гражданин за эти пять лет потеряет не менее 796 704 рублей (это расчеты по минимальной страховой пенсии по старости, которая назначается в 2025 году)», — отметил экономист.

Вторая ошибка — отказ от формирования личных накоплений для финансового обеспечения себя в старости. Балынин убежден, что, начиная с 18 лет, нужно следовать правилу 1−7−25 — откладывать в стратегическую кубышку (для финансового обеспечения себя в старости) 1% абсолютно с каждого получаемого дохода, 7% — на краткосрочные и среднесрочные финансовые цели (покупка жилья, непредвиденные расходы), а 25 лет — минимальный срок, на который нужно планировать пенсионные накопления.

Третья ошибка — неверная оценка своей продолжительности жизни. По словам Балынина, людям кажется, что они не доживут до пенсии или проживут недолго. Экономист подчеркнул, что продолжительность жизни растет — так, по данным на 1 января 2024 года (последние актуальные данные) в России проживает около 600 тыс. граждан в возрасте выше 90 лет (в том числе более 13 тыс. в возрасте 100 лет). Поэтому Балынин призвал закладывать в расчеты период использования самостоятельно накопленных к пенсии средств, равный 25−30 годам.

В январе средняя пенсия россиян достигла 24 тыс. рублей.