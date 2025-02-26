Названы три главные ошибки при планировании пенсии

«Первая ключевая ошибка — это неофициальная работа. Такая ошибка приводит не только к снижению объема сформированных пенсионных прав, но и может вообще лишить человека пенсии при достижении общеустановленного пенсионного возраста. Соответственно, выход на пенсию будет отложен на пять лет позже, и гражданин за эти пять лет потеряет не менее 796 704 рублей (это расчеты по минимальной страховой пенсии по старости, которая назначается в 2025 году)», — отметил экономист.