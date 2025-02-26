Мосбиржа в будущем может расширить время торгов в выходные

В ближайшее время, по словам Блохина, введение дополнительных часов на сессиях в выходные дни не планируется, так как для этого нужно учесть все нюансы организации торгов. Тем не менее, обсуждение инициативы может начаться уже в этом году.
Всего будет рассматриваться два варианта. Первый расширение сессий до 17 часов по аналогии с будними днями, второй частичное добавление дополнительных вечерних часов с 19:00 до 23:59 мск.
Мосбиржа 1 и 2 марта проведет «тестовые» торги выходного дня. В субботу, 1 марта, торги в основном режиме начнутся в 14:00 мск с аукциона открытия, в 14:10 начнется основная сессия, которая продлится до 19:00. В воскресенье аукцион начнется в 9:50 мск, а торги пройдут с 10:00 до 19:00.
Начиная с 1 марта, торги будут проходить каждую субботу и воскресенье. Исключение — 8, 9, 22 и 23 марта, 19 и 20 апреля, 24 и 25 мая, 21 и 22 июня, 2 и 3 августа, 20 и 21 сентября, 25 и 26 октября, 2 ноября, 6 и 7 декабря 2025 года.
В конце августа площадка предложила проводить торги в выходные. На фондовом рынке в субботу, воскресенье и праздничные дни будут доступны самые ликвидные акции, облигации с высоким рейтингом, госбонды и паи. На срочном рынке можно будет торговать всеми инструментами.