Минфин: Счетной палате нужно перейти к контролю рисками в надзорной деятельности

«Зачем проверять того, в том числе с выездными проверками, у кого рисков нет? А почему нет рисков? Потому что система внутреннего контроля финансово налажена. Все прозрачно. Проверять надо тех, у кого такие риски существуют. Контроль из дискретного становится постоянным, основной частью общего процесса управления», — сказал замминистра.