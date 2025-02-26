Минфин: Счетной палате нужно перейти к контролю рисками в надзорной деятельности

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Счетная палата в будущем должна переходить к методам предупреждения и контроля рисков, а аудиторский контроль необходимо сделать постоянным, а не дискретным. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров на пресс-конференции в ТАСС.
«Зачем проверять того, в том числе с выездными проверками, у кого рисков нет? А почему нет рисков? Потому что система внутреннего контроля финансово налажена. Все прозрачно. Проверять надо тех, у кого такие риски существуют. Контроль из дискретного становится постоянным, основной частью общего процесса управления», — сказал замминистра.
Он отметил, что функционал Счетной палаты шире, чем бюджетный комплекс и бюджетные правоотношения. «Это значит, что мы постоянно находимся в контрольной среде и постоянно должны находиться, выстраивать способы взаимодействия, — сказал Лавров. — Органы контроля всегда должны думать о том, как их действия повлияют на последующую деятельность объектов контроля».
Ранее глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук на расширенном заседании коллегии сообщил, что ведомство по итогам контрольных мероприятий в 2024 году вернуло в бюджет почти 94 млрд рублей. Эта сумма сопоставима со всеми средствами, которые ведомство вернуло за последние восемь лет.