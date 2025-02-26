Мало зачислено: всего 10 иностранцев получили «золотые визы» в РФ

— вложить за три года до подачи заявления минимум 15 млн рублей (более €166 тыс.) в социально значимые региональные проекты;— зарегистрировать юрлицо и платить два года налоги, сборы и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере не менее 4 млн рублей (от €44 тыс.) ежегодно;— вложить от 30 млн рублей (от €332 тыс.) в российское юрлицо (должно работать не менее трех лет и за год перед подачей заявления на ВНЖ уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн (от €66 тыс.);— за год до подачи заявления иметь в собственности недвижимость в РФ от определенной кадастровой стоимости, которая меняется в зависимости от региона: например, в Москве — от 50 млн рублей (от €553 тыс.), на Дальнем Востоке — от 20 млн (€221 тыс.).