Мало зачислено: всего 10 иностранцев получили «золотые визы» в РФ

«Золотые визы» в России почти за два года действия программы получили всего 10 иностранцев, выяснили «Известия». Такие виды на жительство выдаются тем, кто инвестирует в нашу экономику не менее 15 млн рублей. Как уточнили в Минэке, заявки подавали бизнесмены из Китая, США, Турции, Германии, Ирана. Им может быть интересно вкладываться в энергетический сектор, сельское хозяйство и IT. Показатели весьма скромны даже с учетом того, что механизм запустили недавно, да еще и в условиях санкций, считают эксперты. Например, в некоторых европейских странах за 10 лет «золотые визы» получили более 30 тыс. человек. Каковы перспективы программы у нас и как она будет развиваться, если геополитическое потепление в отношениях с США продолжится, — в материале «Известий».
Сколько человек получили «золотые визы» в РФ
К концу III квартала 2024 года 10 иностранцев получили «золотые визы». Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэка, ссылаясь на данные МВД. Редакция направила запрос в Министерство внутренних дел.
Сам механизм начал работать два года назад — в январе 2023-го. За это время, по данным Минэка, иностранцы подали 40 обращений. При этом только на 23 из них ведомство направило положительное заключение, и лишь 10 уже получили документ на руки. К оформлению «золотых виз» проявили интерес граждане Азербайджана, Алжира, Германии, Грузии, Израиля, Ирана, Китая, Монголии, Сербии, США, Турции, Узбекистана, Хорватии, Южной Кореи, уточнили в министерстве.
Общая сумма привлеченных за два года инвестиций в РФ для получения «золотых виз» превысила 2,6 млрд рублей, уточнили в Минэке. Ранее ведомство оценивало вероятные вложения по этой программе в 12 млрд рублей в 2023-м, а далее — до 40 млрд рублей ежегодно.
Получить ВНЖ в упрощенном порядке за инвестиции в России можно при выполнении одного из условий:
— вложить за три года до подачи заявления минимум 15 млн рублей (более €166 тыс.) в социально значимые региональные проекты;— зарегистрировать юрлицо и платить два года налоги, сборы и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере не менее 4 млн рублей (от €44 тыс.) ежегодно;— вложить от 30 млн рублей (от €332 тыс.) в российское юрлицо (должно работать не менее трех лет и за год перед подачей заявления на ВНЖ уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн (от €66 тыс.);— за год до подачи заявления иметь в собственности недвижимость в РФ от определенной кадастровой стоимости, которая меняется в зависимости от региона: например, в Москве — от 50 млн рублей (от €553 тыс.), на Дальнем Востоке — от 20 млн (€221 тыс.).
Кто оформляет «золотые визы» в России
Власти не раскрывают, в какие сферы вкладываются иностранцы, желающие получить «золотую визу» в России. Однако у нас есть интересующие зарубежный бизнес секторы.
— В частности, нефтегазовая сфера, где актуальны проекты по добыче и переработке энергоносителей. Агропромышленность также вызывает интерес, особенно среди инвесторов из Европы, — перечислила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.
Она добавила: не остаются в стороне бизнес-услуги и IT-сектор, которые активно развиваются в нашей стране за счет высокой квалификации специалистов и более низких затрат по сравнению с Западом. А также проекты в области биоинженерии, например в том же институте «Сколково».
По словам старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимира Еремкина, иностранцы могут заинтересоваться в недвижимости, в частности, в Москве. Так как стоимость жилья в долгосрочной перспективе будет расти, такая инвестиция может принести доход. Также у РФ есть территории опережающего развития и особые экономические зоны (ОЭЗ) с налоговыми льготами, добавил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Основное преимущество от российских «золотых виз» заключается в возможности свободно посещать страну и проживать в ней, пользуясь социальными услугами — медициной, пенсионными накоплениями, уверен он. Кроме того, продолжил Ярослав Кабаков, это позволяет в дальнейшем подать на получение гражданства.
Также программа привлекательна для тех, кто планирует постоянно проживать в России, перевезти сюда своих родственников и отдать детей на обучение в школы и вузы, добавил Владимир Еремкин.
В каких странах еще действует механизм «золотых виз».
Программа по упрощенному получению ВНЖ в обмен на инвестиции — достаточно распространенная мировая практика, которая позволяет привлекать капитал иностранцев на взаимовыгодных условиях. Однако пороговые суммы во многих государствах выше, чем в России.
Например, Португалия запустила программу осенью 2012 года. За 10 лет в этой стране выдали порядка 30 тыс. «золотых виз», подчеркнула Венера Шайдуллина из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Для получения ВНЖ там иностранец может вложить свыше €500 тыс. в науку и исследования, перевести средства от €250 тыс. на поддержку искусства и культурного наследия или открыть компанию и инвестировать в бизнес свыше €500 тыс., создав при этом пять рабочих мест.
Греция открыла прием заявок в середине 2013-го, уже на следующий год страна привлекла сотни инвесторов. К 2022-му число ВНЖ выросло до 12 тыс., уточнила Венера Шайдуллина. Для получения «золотой визы» страны иностранец может купить недвижимость от €250 тыс. до €800 тыс. в зависимости от региона и объекта или вложить от €400 тыс. в гособлигации, акции или инвестфонды.
Также программа действует в Испании с 2016 года — за это время там выдали свыше 10 тыс. «золотых виз» за покупку недвижимости. Однако с апреля 2025-го механизм прекратит свое действие. О том, чтобы свернуть такие программы, неоднократно говорили и власти Греции и Португалии.
10 тыс. «золотых виз» за два года — это много или мало
По словам Ярослава Кабакова из ИК «Финам», Россия отстает по популярности программ «золотых виз». Хотя суммы за границей выше, зато условия комфортнее. А также польза от ВНЖ в этих государствах может быть заметнее — например, документ откроет свободный проезд по европейским странам.
Причины таких низких цифр в России скрываются в высоких требованиях и достаточно длительной проверке нерезидентов со стороны правоохранительных органов, уверен эксперт. Кроме того, по его словам, влияют геополитические факторы и ограниченная реклама механизма.
Пока программа находится на стадии своего становления и требует масштабной информационной кампании для привлечения иностранцев, уверен Владимир Еремкин из Президентской академии.
10 «золотых виз» — это не так много для возможностей, которые открыты для нерезидентов на российском рынке, считает и независимый эксперт Андрей Бархота. В то же время нельзя исключать, что растет рынок так называемых незолотых виз, где идейные соображения имеют больший вес, чем материальная заинтересованность, добавил он.
Инвестиции со стороны иностранцев нужны нашей экономике, они помогают развивать российское предпринимательство. Несмотря на уход части иностранного бизнеса с локального рынка, спрос на товары и услуги удовлетворяется за счет параллельного импорта или новых предпринимателей-нерезидентов, полагает независимый эксперт Андрей Бархота.
Впрочем, потепление отношений с западными странами, которое зреет сейчас на фоне переговоров между Россией и США, способно поднять уровень инвестиционной привлекательности нашей страны для зарубежных бизнесменов. Однако это может проходить по разным каналам, не только через «золотые визы», уверен Бархота.
По словам Венеры Шайдуллиной из РЭУ им. Г. В. Плеханова, программы инвестиционного гражданства и резидентства останутся, но изменится их характер: они будут охватывать не только финансовое положение иностранца. Могут появиться дополнительные требования к активному участию в экономике страны, созданию рабочих мест или развитию инновационных проектов.