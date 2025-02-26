Каким будет курс рубля 27 февраля 2025: прогноз эксперта

Очередные вводные, в частности заявления главы МИД России Сергея Лаврова о невозможности остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения, охлаждают геополитический оптимизм участников торгов. К тому же с учетом того, что рынок торгуется на максимумах с весны 2024 года и что рост в последнее время был почти безоткатным, любой новостной негатив может провоцировать фиксацию прибыли. Отметим и продолжение ценового спада в нефти — баррель Brent сползал к $72.
Мировые рынки сегодня торговались в основном в плюсе. Китайские индексы демонстрировали восстановительный рост после коррекции, «зеленели» биржи Европы. В положительной зоне стартовал день в США.
В четверг ЕЦБ опубликует протокола последнего заседания по монетарной политике. В США выйдет оценка ВВП за 4 кв. 2024 г. На российском рынке ожидается день финрезультатов: отчетности представят Сбер, OZON, Fix Price, РусГидро. IVA Technologies опубликует операционные результаты за 2024 г.
Рынок завтра может отыгрывать публикуемые сегодня вечером недельные данные Росстата по потребительской инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 февраля — 3200−3350 п.
Рубль сегодня начал отступление к юаню — пара практически вернулась к рубежу 12. Доллар оказался более устойчивым — на межбанке с утра он укреплялся и достигал отметки 85,12 рублей, однако днем развернулся и вернулся выше 86. Вероятно, компании уже реализовали основные объемы валюты для прохождения налогового периода, и фискальный фактор на месяц выходит из игры. Кроме того, сентимент к рублевым активам немного ухудшен после сигналов о том, что на пути к завершению украинского конфликта предстоит преодолеть много разногласий. Да и чисто технически напрашивается коррекция после впечатляющего ралли валют. Краткосрочно ждем юань на уровне 11,7−12,2, доллар — 85−90.
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