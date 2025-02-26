Каким будет курс рубля 27 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль сегодня начал отступление к юаню — пара практически вернулась к рубежу 12. Доллар оказался более устойчивым — на межбанке с утра он укреплялся и достигал отметки 85,12 рублей, однако днем развернулся и вернулся выше 86. Вероятно, компании уже реализовали основные объемы валюты для прохождения налогового периода, и фискальный фактор на месяц выходит из игры. Кроме того, сентимент к рублевым активам немного ухудшен после сигналов о том, что на пути к завершению украинского конфликта предстоит преодолеть много разногласий. Да и чисто технически напрашивается коррекция после впечатляющего ралли валют. Краткосрочно ждем юань на уровне 11,7−12,2, доллар — 85−90.