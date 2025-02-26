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Bloomberg: команда Трампа стремится ужесточить контроль за китайскими чипами

Продолжая курс Джо Байдена по сдерживанию технологического развития Китая, администрация Дональда Трампа ужесточает ограничения в отношении полупроводников и оказывает давление на союзников, призывая их последовать примеру Вашингтона.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Bloomberg, представители властей США уже провели переговоры с коллегами из Нидерландов и Японии по поводу ограничений на обслуживание полупроводникового оборудования в Китае инженерами компаний ASML Holding NV и Tokyo Electron Ltd.

Кроме того, представители администрации Трампа также рассматривают возможность дальнейшего ужесточения экспортных правил в отношении поставок чипов компании Nvidia Corp. и ограничений, касающихся Semiconductor Manufacturing International Corp. — основного партнера китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co в сфере производству чипов.

Как отмечает агентство, главная цель Вашингтона состоит в том, чтобы замедлить развитие китайской индустрии полупроводников, которая может укрепить позиции страны в военно-технологической сфере.

Рынки отреагировали на новость снижением котировок японских производителей чипов. После публикации Bloomberg акции Tokyo Electron упали на 4,4%.

Однако, как отмечает агентство, могут пройти месяцы прежде, чем переговоры приведут к созданию США нового регулирования в отношении чипов. Также остается открытым вопрос, насколько восприимчивыми окажутся союзники к новой администрации Белого дома.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.