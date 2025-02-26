Bloomberg: команда Трампа стремится ужесточить контроль за китайскими чипами

Как сообщает Bloomberg, представители властей США уже провели переговоры с коллегами из Нидерландов и Японии по поводу ограничений на обслуживание полупроводникового оборудования в Китае инженерами компаний ASML Holding NV и Tokyo Electron Ltd.
Кроме того, представители администрации Трампа также рассматривают возможность дальнейшего ужесточения экспортных правил в отношении поставок чипов компании Nvidia Corp. и ограничений, касающихся Semiconductor Manufacturing International Corp. — основного партнера китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co в сфере производству чипов.
Как отмечает агентство, главная цель Вашингтона состоит в том, чтобы замедлить развитие китайской индустрии полупроводников, которая может укрепить позиции страны в военно-технологической сфере.
Рынки отреагировали на новость снижением котировок японских производителей чипов. После публикации Bloomberg акции Tokyo Electron упали на 4,4%.
Однако, как отмечает агентство, могут пройти месяцы прежде, чем переговоры приведут к созданию США нового регулирования в отношении чипов. Также остается открытым вопрос, насколько восприимчивыми окажутся союзники к новой администрации Белого дома.
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