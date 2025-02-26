Клиентам Райффайзенбанка с 4 марта запретят использовать мат в кодовом слове

В декабре 2024 года банк уже вводил правило, согласно которому он имел право отключить премиальный пакет клиента за проявление неуважения к сотрудникам кредитной организации. Под проявлением неуважения подразумевалось использование нецензурной лексики, оскорбление сотрудников и угрозы в их адрес.