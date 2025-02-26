Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клиентам Райффайзенбанка с 4 марта запретят использовать мат в кодовом слове

Ранее банк установил правило, позволяющее отключать премиальный пакет клиента в случае проявления неуважения к сотрудникам кредитной организации.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Райффайзенбанк с 4 марта 2025 года вводит новое правило, согласно которому клиенты кредитной организации не смогут использовать в качестве кодового слова ненормативную лексику. Это следует из обновленных условий обслуживания банка.

«В качестве кодового слова не допускается указание слова, относящегося к ненормативной лексике», — сообщается в документе.

В декабре 2024 года банк уже вводил правило, согласно которому он имел право отключить премиальный пакет клиента за проявление неуважения к сотрудникам кредитной организации. Под проявлением неуважения подразумевалось использование нецензурной лексики, оскорбление сотрудников и угрозы в их адрес.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».