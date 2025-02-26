Клиентам Райффайзенбанка с 4 марта запретят использовать мат в кодовом слове

Райффайзенбанк с 4 марта 2025 года вводит новое правило, согласно которому клиенты кредитной организации не смогут использовать в качестве кодового слова ненормативную лексику. Это следует из обновленных условий обслуживания банка.
«В качестве кодового слова не допускается указание слова, относящегося к ненормативной лексике», — сообщается в документе.
В декабре 2024 года банк уже вводил правило, согласно которому он имел право отключить премиальный пакет клиента за проявление неуважения к сотрудникам кредитной организации. Под проявлением неуважения подразумевалось использование нецензурной лексики, оскорбление сотрудников и угрозы в их адрес.
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