Казахстан намерен увеличить экспорт нефти в 2025 году до 70,5 млн тонн

АСТАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана планирует, что экспорт нефти из республики вырастет с 68,6 млн тонн в 2024 году до 70,5 млн тонн в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.