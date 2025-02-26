«В 2024 году Казахстан экспортировал 68,6 млн тонн нефти. В 2025 году планируется экспортировать 70,5 млн тонн. Основные покупатели казахстанской нефти — страны, которые получают ее по трубопроводам КТК, Атырау — Самара и Атасу — Алашанькоу, а также через порт Актау», — говорится в сообщении.
Казахстан намерен увеличить экспорт нефти в 2025 году до 70,5 млн тонн
АСТАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана планирует, что экспорт нефти из республики вырастет с 68,6 млн тонн в 2024 году до 70,5 млн тонн в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.