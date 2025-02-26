Cамые выгодные ставки по накопительным счетам в феврале 2025 года

В первые три месяца по накопительному счету в ВТБ предлагается ставка до 24% годовых, учитывая бонусы за получение пенсии или зарплаты на счет в ВТБ, а также за покупки по карте банка. С четвертого месяца ставка снижается до 19−12% годовых в зависимости от суммы счета и выполнения дополнительных условий.