Cамые выгодные ставки по накопительным счетам в феврале 2025 года

Сбер
Клиенты, которые ранее не открывали накопительный счет, могут получать до 18% годовых с начислением процентов на ежедневный остаток. Остальным клиентам доступна ставка в размере 10% годовых.
Минимальная сумма пополнения не ограничена, максимальная — до 10 млн рублей.
Пополнение и снятие возможны без потери процентов.
Проценты начисляются ежедневно и выплачиваются раз в месяц. При досрочном закрытии счета проценты за текущий месяц пересчитываются по ставке 0,01% годовых.
ВТБ
В первые три месяца по накопительному счету в ВТБ предлагается ставка до 24% годовых, учитывая бонусы за получение пенсии или зарплаты на счет в ВТБ, а также за покупки по карте банка. С четвертого месяца ставка снижается до 19−12% годовых в зависимости от суммы счета и выполнения дополнительных условий.
Минимальная сумма пополнения — 1000 рублей, максимальная — до 30 млн рублей.
Средства можно пополнять и снимать без потери процентов.
Проценты начисляются на ежедневный или минимальный остаток и выплачиваются ежемесячно.
Альфа-Банк
Ставка по накопительному счету в Альфа-Банке достигает 18% годовых при начислении на ежедневный остаток и 21% при начислении на минимальный остаток. Повышенные ставки действуют в первые два месяца. Затем ставка для всех клиентов снижается до 4%, а для тех, кто пользуется другими продуктами банка, — до 11%.
Максимальная сумма пополнения составляет 1,5 млн рублей.
Пополнение и снятие средств без потери процентов — есть.
Проценты выплачиваются в последний день месяца.
Т-Банк
В Т-Банке ставка по накопительному счету составляет 17% годовых для владельцев сервисов Private и Premium, 16% — для подписки Pro и 15% — для остальных клиентов.
Минимальная и максимальная сумма пополнения не ограничены.
Пополнение и снятие средств без потери процентов — есть.
Проценты начисляются ежедневно, выплата осуществляется в конце расчетного периода.
Газпромбанк
Газпромбанк предлагает ставку по Накопительному счету до 24% годовых для новых клиентов в первые два месяца.
Минимальная и максимальная сумма пополнения — без ограничений.
Пополнение и снятие средств без потери процентов — есть.
Начисление производится на минимальный остаток, выплата процентов осуществляется ежемесячно в конце расчетного периода.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».