Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 марта 2025 года

По оценкам директора по аналитике Ингосстрах Банка Василия Кутьина, в марте продукты питания могут подорожать на 5−10%, особенно это касается импортируемых товаров — фруктов, овощей и изделий из них. Дополнительный фактор роста цен связан с неурожаем отдельных видов овощей и фруктов.
Кофе и какао-бобы под ударом
«Под удар» может попасть кофе, цены на который на международных рынках бьют все рекорды, говорит профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
Причина кроется в неурожае кофейных зерен в Бразилии — крупнейшем мировом поставщике этого продукта, а также сокращении объемов производства во Вьетнаме на 15−20% по сравнению с сезоном 2024 года. Это обусловило спад экспортной активности и обострило дефицит предложения на рынке.
Понятно, что подобного рода тенденции на мировом рынке затронут и Россию, которая зависит исключительно от импорта кофейных зерен.
«Логично, что если цены на кофе будут расти, то все виды продукции, в состав которой входят кофейные зерна, также будут дорожать (десерты, кондитерские изделия, протеин и протеиновые батончики
Цены на кофе и шоколад вырастут более чем на 10−15%, прогнозирует Василий Кутьин.
Кофейные зерна используются активно и в фармацевтической продукции. Так что, по мнению Продановой, возможен рост цен на лекарственные препараты, содержащие кофеин, который экстрагируют из зелёных зёрен кофе.
Поскольку кофе используется и в косметических целях, то могут подорожать и ряд антицеллюлитных и противовозрастных средств, скрабов и другой косметики, в состав которой входят кофейные экстракты и масла, замечает Наталья Проданова.
Также из-за глобального роста цен на сырье, вызванного неурожаем в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире плантации какао-бобов (Кот-д’Ивуар, Гана, Камерун, Нигерия), возможна корректировка цен на шоколад и другие продукты, производимые из какао-порошка и какао-масла.
Сезонные товары
Сезонный характер носит спрос на весеннюю одежду, товары для дачи и отдыха, спорт-товары, семена и удобрения. Цены на эти товары начнут подниматься примерно на 5−8%.
Подорожает садовая техника, к примеру, насосы, газонокосилки и оборудование для бассейнов. Эти товары будут дешевле до марта, затем новые партии поступят по более высоким ценам, что связано с ростом налогов, стоимости кредитов и других экономических факторов, прогнозирует Кутьин.
Что будет, если инфляция замедлится
В свою очередь начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев, напротив, ожидает замедления инфляционных ожиданий. И, соответственно, снижение роста цен на продукты и товары в рознице.
Причем, замедление цен на товары и продукты будет более заметным, чем на автомобили. «Все потому что рост цен на машины во многом диктуется большими издержками на импорт и повышенным утилизационным сбором, составляющим достаточно большую часть в цене нового авто», — говорит аналитик.
И совершенно точно вырастут цены на автомобили, которые поступают в Россию по параллельному импорту, и произврдимые в Китае, резюмировал он.
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