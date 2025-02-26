Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 марта 2025 года

В марте 2025 года цены на различные категории товаров в России продолжат расти. Из-за дефицита сырья на мировом рынке подорожает кофе, а также все виды продукции, в состав которой входят кофейные зерна. Могут вырасти цены на какао-бобы и продукцию, содержащую какао-порошок и какао-масло. Могут вырасти цены на импорт из Китая — детские игрушки, товары для дома и техника, спрогнозировали для Финансов Mail эксперты.