Аналитик Болотских: Российский рынок акций сейчас сложно прогнозировать

Что касается дальнейших перспектив, то, по его прогнозу, индекс МосБиржи на конец года составит 3300 пунктов. Аналитик основывается на ожиданиях по динамике прибыли отечественных эмитентов, дивидендам и развороту ДКП (доходность к погашению облигации). В случае прогресса в урегулировании украинского конфликта и снятия части санкций, индекс может достичь пика мая 2024 года в районе 3500 пунктов, а при дальнейшем положительном развитии событий — 3700−3800 пунктов, предполагает Додонов. Именно к такому сценарию, как он подчеркивает, участникам торгов стоит готовиться с повышенной осмотрительностью.