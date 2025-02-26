Аналитик Болотских: Российский рынок акций сейчас сложно прогнозировать

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Даниил Болотских предполагает, что рост рынка происходит только за счет геополитических новостей и считает такую реакцию преждевременной. По его мнению, инвесторы продолжают по большей части игнорировать укрепление курса рубля. Эксперт обращает внимание, что это может незамедлительно вылиться в снижение котировок в случае негативных новостей или торможении в процессе переговоров.
С этой точкой зрения согласен и аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, который отмечает:
«На мой взгляд, в последнее время на рынке царит не совсем здоровая эйфория, связанная с надеждами на скорое завершение конфликта вокруг Украины, нормализацию отношений между РФ и Западом и постепенное снятие антироссийских санкций. И на таком фоне инвесторы игнорируют новости о новых санкциях, а также другие риски для отечественного рынка акций».
Додонов предупреждает, что многие инвесторы могут захотеть зафиксировать прибыль, если в ближайшие недели не будет реальных договоренностей по урегулированию украинского конфликта. По его словам, это может привести к заметной просадке на рынке. Аналитик призывает участников торгов быть готовыми к повышенной волатильности.
При этом Болотских полагает, что несмотря на возможность подъема индекса МосБиржи в ближайшие месяцы до 3500 пунктов, он сохраняет сдержанный оптимизм. Наблюдается переток средств из фондов денежного рынка в акции и облигации. Тем не менее темпы этого перетока Болотских называет медленными. Эксперт приводит данные Investfunds, согласно которым с начала февраля отток из фондов денежного рынка составил всего 1,3% от общей суммы СЧА (стоимости чистых активов), превышающей 1,1 трлн рублей.
«В нашей стратегии на 2025 год мы обозначали таргет по индексу на конец года в размере 3800 пунктов с учетом дивидендов. До нашего таргета остается менее 14%. Мы считаем, что при текущем значении ключевой ставки в 21% и ожиданиях первого снижения на июньском заседании такие уровни по индексу фундаментально не обоснованы. Наши ожидания по ключевой ставке — 16% на конец года», — поделился Болотских.
Особое внимание он обращает на укрепление рубля, которое, по его мнению, является фундаментально необоснованным. Болотских рассказывает, что рубль укрепился более чем на 10% за месяц, при этом акции экспортеров не снизились. Он предполагает риск возврата курса доллара в диапазон 95−100 ₽ в ближайшие месяцы, а на конец года прогнозирует курс на уровне 106 ₽/долл.
В свою очередь, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко придерживается более оптимистичной точки зрения:
«Российский фондовый рынок в целом сейчас живет ожиданиями улучшения геополитической обстановки. Общий тренд на фондовом рынке позитивный. Индекс МосБиржи с декабря 2024 вырос на 19,41% и достиг 3292,62 пунктов. Это говорит о том, что инвесторы продолжают искать возможности для вложений в фондовый рынок», — отмечает эксперт.
По прогнозам Щербаченко, индекс МосБиржи может достичь 3500 пунктов к середине года и 3700−4000 пунктов к концу года. Доцент допускает эту возможность в том числе благодаря появлению инвесторов из дружественных стран на фондовом рынке. Щербаченко замечает положительное влияние удержания ключевой ставки Центрального банка РФ на уровне 21% годовых, учитывая снижение инфляции.
«За период с 28 января по 3 февраля 2025 года инфляция составила 0,16%, что ниже предыдущих недель: 0,22% и 0,25%. Это положительно сказалось на фондовом рынке и поспособствовало его росту», — резюмирует эксперт.
Додонов, несмотря на потенциал роста при благоприятном развитии событий, призывает к осторожности. По его мнению, существенный рост рынка в последние недели не подкреплен фундаментальными факторами и поэтому не выглядит устойчивым.
Что касается дальнейших перспектив, то, по его прогнозу, индекс МосБиржи на конец года составит 3300 пунктов. Аналитик основывается на ожиданиях по динамике прибыли отечественных эмитентов, дивидендам и развороту ДКП (доходность к погашению облигации). В случае прогресса в урегулировании украинского конфликта и снятия части санкций, индекс может достичь пика мая 2024 года в районе 3500 пунктов, а при дальнейшем положительном развитии событий — 3700−3800 пунктов, предполагает Додонов. Именно к такому сценарию, как он подчеркивает, участникам торгов стоит готовиться с повышенной осмотрительностью.