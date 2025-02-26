Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 0,26%, до 3 334,75 пункта, индекса РТС — также на 0,26%, до 1 212,62 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.