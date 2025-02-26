Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 0,26%, до 3 334,75 пункта, индекса РТС — также на 0,26%, до 1 212,62 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 3 326,99 пункта (+0,03%), индекс РТС находился на уровне 1 209,8 пункта (+0,03%).
Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 6,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,751 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:05 мск юань замедлил рост и находился на отметке в 11,723 рубля (+3,35 копейки).