Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Отмечается, что компания составила список из 24 человек, чье состояние оценивается как минимум в 50 млрд долларов.
Первое место занял Илон Маск с состоянием в 419,4 млрд долларов, на втором оказался основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с 263,8 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно — его состояние оценивается в 238,9 млрд долларов.
Согласно подсчетам Altrata, на 24 супермиллиардера приходится 3,3 трлн долларов. Эта сумма сопоставима с номинальным ВВП Франции.
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