Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Первое место занял Илон Маск с состоянием в 419,4 млрд долларов, на втором оказался основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с 263,8 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно — его состояние оценивается в 238,9 млрд долларов.