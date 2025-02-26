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Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Американский бизнесмен, руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Altrata.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Отмечается, что компания составила список из 24 человек, чье состояние оценивается как минимум в 50 млрд долларов.

Первое место занял Илон Маск с состоянием в 419,4 млрд долларов, на втором оказался основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с 263,8 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров владелец люксового гиганта LVMH Бернар Арно — его состояние оценивается в 238,9 млрд долларов.

Согласно подсчетам Altrata, на 24 супермиллиардера приходится 3,3 трлн долларов. Эта сумма сопоставима с номинальным ВВП Франции.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.